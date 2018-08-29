蔡英文籲產業界：趁這波景氣加溫持續投資

2018年08月29日 14:09 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，台灣的產業界透過不斷創新，全力維持世界領先地位的決心。打造一個友善投資、鼓勵創新的投資環境，是政府不會停止努力的工作。希望大家趁著這波景氣加溫，持續投資創新研發。

蔡英文今天出席「2018智慧顯示與觸控及智慧製造與監控辨識聯合展覽」開幕典禮表示，台灣顯示面板的技術以及相關應用，一直是全世界注目的焦點。從技術到整個產業鏈中的每個面向，都不斷追求卓越。政府的支持與推動是助力，而所有業界廠商的努力，則是台灣面板產業能夠這麼有競爭力的基礎。

蔡英文表示，另一個頒發獎項「數位看板大賞」 則顯示，台灣在軟硬整合的顯示器應用上，已經逐漸有跟世界競爭的能量。得獎的項目包括可以用在零售場域的「雙面顯示系統」，或用在軌道交通的「特殊比例顯示器」。這些不同的型態，表示數位面板產業經過創新應用後，可以進入更多的不同場域與空間，落實在我們的生活周邊。

近來天災頻仍，她說，除了顯示器尺寸越來越大，解析度要求越來越高，特別是在救災及國防系統應用上，需要大家幫忙發展得更好。但面板產業還需要走向更多的創新應用。

她要大家想像一下，未來結合大數據與物聯網之後，智慧面板可以做到各種應用。從個人用的小型穿戴裝置，到牆面上的多媒體廣告，只要和物聯網技術連結，面板就可以更智慧化、也更個人化。「這就是在智慧家庭、智慧城市的願景，也是下一個階段產業發展的重要方向」。

蔡英文指出，顯示器產業一直是台灣的重點產業。過去一年產值已經達到1.35兆元，帶動的就業人口超過十多萬人。面對全世界的高度競爭，台灣面板產業的產值還是世界第二。「這個成果讓我們看到，台灣的產業界透過不斷創新，全力維持世界領先地位的決心」。

她表示，打造一個友善投資、鼓勵創新的投資環境，是政府不會停止努力的工作。她也希望大家趁著這波景氣加溫，持續投資創新研發。

她說，台灣不只要走在領先群，更要繼續往前衝刺。創新成就產業，創新帶動台灣，政府會繼續鼓勵研發工作，也期待產業界的合作與支持，一起讓顯示器產業前進、再前進。

(工商 )