看蔣經國涉水勘災圖 網友：沒有對比沒有傷害

2018年08月29日 13:43 中時電子報 邱文秀

蔡正元在臉書貼出蔣經國勘災圖。(蔡正元臉書)

總統蔡英文原本是搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災。（圖／本報資料照，張亦惠攝）

蔡正元在臉書貼出多張前總統蔣經國涉水勘災等照片，寫道「蔣經國是這樣堪災的！」蔣經國穿衣沒有名牌，吃飯沒有御廚，睡覺沒有席夢思，出門輕車簡從。(蔡正元臉書)

蔡正元在臉書貼出多張前總統蔣經國涉水勘災等照片，寫道「蔣經國是這樣堪災的！」蔣經國穿衣沒有名牌，吃飯沒有御廚，睡覺沒有席夢思，出門輕車簡從。(蔡正元臉書)

總統蔡英文(25)日南下嘉義勘災，因搭著雲豹裝甲車進入淹水災區，被災民怒嗆「下來走」體會災民痛苦，此消息一曝光引發民眾熱議。國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書貼出多張前總統蔣經國涉水勘災等照片，寫道「蔣經國是這樣堪災的！」網友看了感嘆「沒有對比沒有傷害!」

連日豪雨讓中南部許多地區嚴重淹水，總統蔡英文昨南下嘉義勘災，卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，向泡在水裡的災民微笑揮手，遭災民當面怒嗆「總統下來走！」

國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書貼出多張前總統蔣經國涉水勘災等照片，寫道「蔣經國是這樣堪災的！」蔣經國穿衣沒有名牌，吃飯沒有御廚，睡覺沒有席夢思，出門輕車簡從，但曾被台獨份子刺殺兩次。

網友留言「被罵獨裁者的人卻是這樣的疼惜台灣」、「帶領台灣經濟起飛，民進黨沒有一個比得上，就只會嘴賤」、「沒對比沒傷害(笑)」、「好懷念 經國先生……」、「 又怎樣？再多天災人禍，689萬還是災後照投民賤黨！」、「放在現在心中有顏色的人，會說經國先生矯情。」、「萬民懷念不是沒有原因的！那是台灣最美好的年代！」

(中時電子報)