亞運》金牌龍舟好手返鄉 大秀肌肉回饋鄉親

花蓮體中校友莊英杰（左起）、陳子賢、吳陳柏、林聖儒、周恩平、周智偉、吳俊傑今回到花蓮受到熱烈歡迎，他們也大秀腹肌，讓鄉親一飽眼福。（張祈攝）

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吳陳柏秀出亞運帶回的2金1銀獎牌。（張祈攝）

以花蓮體中輕艇隊為主力的台灣龍舟代表隊，在亞運橫掃2金1銀，突破隊史最佳紀錄，7名校友今回到家鄉，獲得熱烈歡迎，選手們大方露肌肉回饋鄉親，隊長周恩平說，這次順利奪牌是因爲過去都「低調的練習」，對手都不清楚他們的訓練方式，接下來要繼續備戰，為11月的亞錦賽、明年的世錦賽繼續努力。

文章來源：雅加達亞運專輯

台灣龍舟隊平均年齡約28歲，其中8名花蓮選手中，就有7名花蓮體中校友，連教練侯鴻章也來自花體，今再次回到母校，受到教育處、體中師長夾道歡迎，教練侯鴻章說，自2011年龍舟隊成立開始，一路從沒得名、第五名到現在奪金牌，很感謝花蓮縣政府、花蓮體中的協助，讓他們可以堅持到現在。

去年世錦賽、亞錦賽雙料冠軍後，目標就鎖定今年亞運金牌，侯教練說，為了這面金牌，去年11月亞錦賽結束後，全隊只休息2天就恢復正常訓練，賽前也移地至印尼訓練，為適應亞運賽事較大的船隻，也在訓練船上掛上輪胎，加重重量，增加訓練強度。

龍舟隊長周恩平說，這次順利滑到好成績，可能是因為過去訓練都很低調，沒有讓對手知道我們的訓練方式，也感謝教練積極為他們尋找比賽機會，藉由比賽獎金維持家計，也感謝家人的支持。

花體第七屆學生吳陳柏的妻子陳怡安也到場支持先生，她說，比賽當天緊盯著電腦，不斷更新比賽成績，獲金牌時在電腦桌前開心大叫，過去訓練時間先生經常不在家，自己有工作可以維持家計，要先生放心訓練，至於這次帶回來的獎金，夫妻倆說，先存起來，未來再規劃。

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妻子陳怡安（左）今也陪著先生吳陳柏回母校。（張祈攝）
花蓮縣教育處、體中師長熱烈歡迎體中代表隊選手榮耀返鄉。（張祈攝）

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