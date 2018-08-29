虐殺小姑水泥封屍 惡嫂張芳馨「認罪有悔意」判無期徒刑

2018年08月29日 14:00 中時電子報 陳俊雄 、許哲瑗 中國時報／、許哲瑗

女子張芳馨與小姑葉秀鳳素有嫌隙，經常趁葉女休息時大聲開關冰箱影響休息，今年3月間張芳馨不滿葉女打電話向娘家抱怨，居然購買膠帶意圖勒死小姑未果後，持啞鈴擊昏葉女再拖進浴室溺斃，接著到五金行買21包水泥封屍，新北地院29日依殺人罪嫌將手段兇殘的嫂嫂判處無期徒刑，並褫奪權終身。

38歲的張芳馨與丈夫及一對兒女，15年前借住在37歲小姑葉秀鳳新莊民安路一處20多坪公寓，但姑嫂2人常因嫌隙爭吵，平日互動冷淡戶不往來，張女還經常大聲開關冰箱門騷擾小姑睡眠引發齟齬。

新莊水泥封屍案震撼台灣社會 (圖／本報資料照)

判決指出，今年3月11日葉女不滿嫂嫂故意大聲開關冰箱門，在冰箱留下紙條提醒，未料卻引發張女的殺機，並到大賣場預先購買5捲大型膠帶意圖勒死葉女，但考量小孩還小而作罷；13日張女獲悉小姑打電話向娘家抱怨，她試圖以膠帶纏繞葉女口鼻3、40圈意圖將他勒斃，卻因葉女洗澡後頭髮溼滑無法如願，加上葉女掙扎咬住她的小指，張芳馨遂拿起一旁的14磅重啞鈴猛敲葉女，打到小姑向她道歉求饒。

張芳馨眼見小姑性命垂危，反嗆「妳現在說對不起也來不及了」，將她打到昏死後，再把小姑拖進浴室溺斃，並在確認死亡以棉被裹屍，並點燃精油遮掩屍臭味，再騎機車到五金行購買21包速乾型水泥將屍體砌封在房中。

葉女多日未上班引起公司同事注意並向家屬詢問，家屬還表示她「到台東參加路跑」，直到16日同事發現她並未參賽，葉女哥哥發現情況有異，進入妹妹房間看到房裡地上平白多出了一個長條型水泥堆，警方據報前往現場，發現3坪大的房間裡，居然砌出一條長約150公分、寬約80公分、高約50公分的水泥柱，並從水泥堆裡挖出了葉女屍體。

張芳馨供稱，除了房產問題外，她也曾從孩子口中聽到丈夫喝醉時「曾與姑姑睡過3次」 等話語，懷疑先生與小姑不倫，加上葉女向娘家告狀，更加深了她的殺意，並以水泥封錮掩飾犯行。

新北地院合議庭認為，而張芳馨不思理性解決與小姑之間之相處糾紛，竟萌生殺意，不思後果，持事前購妥大型透明膠帶捆綁葉女口鼻，復率爾持啞鈴猛擊葉女頭部數十下，殺意甚堅，更於猛擊葉女後見她仍有一絲氣息，遂將小姑拖至浴室並將頭部浸泡於水中，而小姑幾經掙扎欲將頭抬離水面時，張芳馨復以身軀跨坐於葉女背上並以手強行將葉女頭部浸泡在水中，又於犯案後將小姑屍體藏置於水泥塚墓，可見其犯罪手法甚為殘忍。

合議庭指出，張芳馨犯後於警詢、偵訊及法院訊問、審理時均坦犯行，並數度表示悔悟抱歉之意，其惡性尚非罪在不赦而達求其生不可得之程度，若施以長期監禁，輔以監所內之輔導教化，當可促其深入反省，且已與小姑家人和解，29日審結依殺人罪將張芳馨判無期徒刑，褫奪公權終身。本案可上訴。

(中時電子報)