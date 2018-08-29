小心！輕熟女吃雌激素 子宮內膜癌上身

經痛是許多女性的困擾(時報周刊資料室)

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時報周刊
醫師提醒女性不要隨便補充雌激素(時報周刊資料室)

經痛常困擾女性，為解決經痛，不少女性吃雌激素保健食品，期能改善經痛，結果經痛未改善反而導致子宮內膜癌。38歲的王小姐，從小就飽受痛經之苦，長期靠吃止痛藥緩解經痛，朋友建議她吃雌激素保健食品改善經痛。

她聽朋友建議，花錢買雌激素保健食品服用，每天吃1-2顆，連續吃3-4年，經痛仍未見改善，才停止服用。前一陣子，她發現近4-5個月經期長達8-9天，原以為是工作壓力大、荷爾蒙失調，到醫院就診發現原來是子宮內膜癌作崇。

國泰綜合醫院婦產科婦癌中心主任何志明指出，雌激素（動情激素）過度刺激是導致子宮內膜癌最基本的因素，舉凡從未生育、長期單獨服用雌激素，多囊性卵巢症候群、較晚停經及肥胖都是較容易罹子宮內膜癌的族群。女性朋友若要服用雌激素等保健食品，最好請教醫師。

何志明進一步指出，過去子宮內膜癌需進行分期手術，切除子宮、卵巢、輸卵管及骨盆淋巴，但因病人本身怕痛，且擔心傳統開腹手術傷口影響日後運動及生活作息，加上尚未生育，陰道很窄，無法進行腹腔鏡手術輔助經陰道子宮摘除微創手術。

經與醫療團隊溝通後，王小姐決定接受達文西機器手臂微創手術，因達文西手術具有3D高解析手術視野及360度旋轉靈活手臂，手術全程可以全部由機器手臂操作，除能精準摘除腫瘤完成分期手術外，更有助經腹部陰道縫合操作，術中失血量僅30cc，術後第4天順利出院，目前恢復狀況良好，持續回診追蹤。

最後，他提醒女性，子宮內膜癌雖常見好發於50歲左右停經前後女性，且高達9成病人都有子宮不正常出血症狀，但近年有年輕化趨勢，約5%發生於小於40歲女性，因而提醒女性若有不正常出血(如非生理期出血或出血超過1周)，需特別留意，其他如陰道不正常血絲狀分泌物、子宮積膿、貧血等也都是子宮內膜癌可能的臨床表現，出現前述症狀應盡快就醫確診。

(時報周刊)

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