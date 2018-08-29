亞運》奧會宴請射箭空手道和羽球5金隊 戴資穎開心出席

2018年08月29日 13:59 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運進入最後階段，中華代表團不少單項賽事也已陸續結束，中華奧會主席林鴻道28日晚間特別宴請此次拿到5面金牌的羽球、射箭和空手道隊，羽球天后戴資穎也開心的出席這場晚宴，林鴻道笑稱，這是一場最有意義的五金行宴會。

奪得第一面亞運羽球女單金牌的戴資穎，28日晚間出席由中華奧會舉辦的晚宴。(黃邱倫攝)

此次射箭隊勇奪2金、1銀、1銅，空手道文姿云完成2連霸，總計摘下2金、1銀、2銅，羽球隊戴資穎首奪女單金牌，周天成搶下男單銀牌，總計進帳1金、1銀、1銅。

中華奧會主席林鴻道、名譽主席蔡辰威、秘書長沈依婷都出席這場宴會，感謝選手、教練、物理治療師等人長期辛勞，攜手在印尼雅加達和巨港兩地為國家爭取最高榮譽。

射箭協會理事長祝文宇表示，這次射箭隊從超級強隊南韓的手中拿到2面金牌，可說是空前絕佳表現，協會在未來除了要爭取給選手、教練更多資源外，也期盼政府能重視基層培養，才能讓台灣射箭持續站穩在世界巔峰舞台。

中華隊截至目前為止已拿到13金、14銀、20銅，超越超越賽前設定的10金目標。林鴻道說，接下來還有幾天賽事，或許有機會突破1998年曼谷亞運的19金，寫下史上最佳成績紀錄。

(中時電子報)