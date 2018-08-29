金鐘53入圍公布！盧廣仲李國毅爭視帝 孟耿如嚴正嵐搶視后

孫可芳（左起）、黃姵嘉、孟耿如、嚴正嵐、嚴藝文入圍金鐘戲劇女主角獎。（圖／中時資料照片）
第53屆金鐘獎入圍名單公布，柯淑勤和孟柏擔任揭獎嘉賓。(圖／翻攝youtube)
瓊瑤御用導演劉立立獲頒終身成就獎。（圖／中時資料照片，康鴻志翻攝）
資深男星高振鵬獲得特別貢獻獎。（圖／中時資料照片）
第53屆金鐘獎入圍名單於今(29日)公布，這次邀請到去年視后柯淑勤和迷你劇集視帝傅孟柏擔任揭獎嘉賓，獎項競爭激烈，戲劇方面由去年來不及報名的《花甲男孩轉大人》呼聲高，入圍男女主角、戲劇節目、編劇、戲劇節目導演、新進演員等大獎，而綜藝方面，張菲復出和胡瓜、黃子佼三強搶綜藝主持人獎。
【第53屆金鐘獎入圍名單】
●戲劇節目男主角獎
李國毅／《麻醉風暴2》
張軒睿／《我的男孩》
莫子儀／《台北歌手》
黃健瑋／《麻醉風暴2》
盧廣仲／《花甲男孩轉大人》
●戲劇節目獎：
《麻醉風暴2》
《花甲男孩轉大人》
《五味八珍的歲月》
《翻牆的記憶》
《客家劇場-台北歌手》
●戲劇節目女主角獎
孟耿如／《麻醉風暴2》
孫可芳／《五味八珍的歲月》
黃姵嘉／《台北歌手》
嚴正嵐／《花甲男孩轉大人》
嚴藝文／《我綿一家人》
●戲劇節目編劇獎
王卉竺、蕭力修、黃雨佳、陳承佑、黃健瑋、許菱芳／麻醉風暴2
楊碧瑩、詹俊傑、吳翰杰、楊富閔／植劇場-花甲男孩轉大人
溫郁芳、張可欣／植劇場《五味八珍的歲月》
劉蕊瑄、何潤東、李宗翰、藍夢荷／翻牆的記憶
樓一安、莫子儀／客家劇場-台北歌手
●綜藝節目獎
大聲MY客風
小明星大跟班
冰冰SHOW
閃亮的年代 Yesterday Once More
綜藝大集合
●生活風格節目獎
王子的移動城堡2
作客他鄉
我是留台幫
秘境不思溢3
環遊世界800天
●人文紀實節目獎
少了一個之後-微光
世界的教室和你想的不一樣
島嶼傳燈人
極樂世界
藝術很有事
●終身成就獎
劉立立女士
●特別貢獻獎
高振鵬先生
(中時電子報)