金鐘53入圍公布！盧廣仲李國毅爭視帝 孟耿如嚴正嵐搶視后

2018年08月29日 13:57 中時電子報 黃詩淳 、 周郁蘋 、 吳品瑤 、 蔡曉婷 、 蘇士亨

孫可芳（左起）、黃姵嘉、孟耿如、嚴正嵐、嚴藝文入圍金鐘戲劇女主角獎。（圖／中時資料照片）

第53屆金鐘獎入圍名單公布，柯淑勤和孟柏擔任揭獎嘉賓。(圖／翻攝youtube)

瓊瑤御用導演劉立立獲頒終身成就獎。（圖／中時資料照片，康鴻志翻攝）

資深男星高振鵬獲得特別貢獻獎。（圖／中時資料照片）

第53屆金鐘獎入圍名單於今(29日)公布，這次邀請到去年視后柯淑勤和迷你劇集視帝傅孟柏擔任揭獎嘉賓，獎項競爭激烈，戲劇方面由去年來不及報名的《花甲男孩轉大人》呼聲高，入圍男女主角、戲劇節目、編劇、戲劇節目導演、新進演員等大獎，而綜藝方面，張菲復出和胡瓜、黃子佼三強搶綜藝主持人獎。

【第53屆金鐘獎入圍名單】

●戲劇節目男主角獎

李國毅／《麻醉風暴2》

張軒睿／《我的男孩》

莫子儀／《台北歌手》

黃健瑋／《麻醉風暴2》

盧廣仲／《花甲男孩轉大人》

●戲劇節目獎：

《麻醉風暴2》

《花甲男孩轉大人》

《五味八珍的歲月》

《翻牆的記憶》

《客家劇場-台北歌手》

●戲劇節目女主角獎

孟耿如／《麻醉風暴2》

孫可芳／《五味八珍的歲月》

黃姵嘉／《台北歌手》

嚴正嵐／《花甲男孩轉大人》

嚴藝文／《我綿一家人》

●戲劇節目編劇獎

王卉竺、蕭力修、黃雨佳、陳承佑、黃健瑋、許菱芳／麻醉風暴2

楊碧瑩、詹俊傑、吳翰杰、楊富閔／植劇場-花甲男孩轉大人

溫郁芳、張可欣／植劇場《五味八珍的歲月》

劉蕊瑄、何潤東、李宗翰、藍夢荷／翻牆的記憶

樓一安、莫子儀／客家劇場-台北歌手

●綜藝節目獎

大聲MY客風

小明星大跟班

冰冰SHOW

閃亮的年代 Yesterday Once More

綜藝大集合

●生活風格節目獎

王子的移動城堡2

作客他鄉

我是留台幫

秘境不思溢3

環遊世界800天

●人文紀實節目獎

少了一個之後-微光

世界的教室和你想的不一樣

島嶼傳燈人

極樂世界

藝術很有事

●終身成就獎

劉立立女士

●特別貢獻獎

高振鵬先生

(中時電子報)