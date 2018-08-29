開第一槍! 業者下架遊泰產品 痛批張景森不懂簽證政策

2018年08月29日 14:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

抗議泰簽變相提高代辦費，旅行社業者開了第一槍，無限期下架泰國產品！泰國簽證代辦費飆漲4成，理由難以服眾，而政委張景森漲價有助減緩逆差的風涼心態，更徹底煽動旅行業怒火。日華旅行社負責人林承曄直批張景森，沒看過中華民國簽證政策，124字明白說明免簽一定是基於互惠，依他的說法，我們應該要慚愧，因為台灣所受到的待遇，遠遠不如鄰近的日、韓、港、澳，甚至越、寮、印尼！

日華旅行昨（28）日在臉書貼出公告，抗議泰簽變相漲價，決定無限期下架泰國旅遊產品。雖然現在公司仍有團在泰國芭達雅海灘，有好幾個清邁和曼谷的高爾夫球團，雖然也覺得泰國是很棒的渡假勝地…….，公司會蒙受極大損失和困擾，但在聽完泰簽處記者會後，他們還是決定，把所有泰國相關產品都下架。

臉書貼文指出，透過一個指定的簽證中心、多一道程序、多一點工作天、多超過1/3的簽證費用。這個台灣「獨享」措施，對台灣人是不公平的，更別說台灣對泰國還實施免簽證措施。

臉書還提到，免簽證跟免簽證費是不一樣的。泰國幾次向台灣人促銷，給的都不是「免簽證」，而是「免簽證費」。所以台灣人多次被媒體拍到風吹日曬雨淋的在大排長龍等著辦簽證，只是為了省當時才1000塊的簽證費。而台灣給泰國的「免簽證」，卻是真正的免辦簽證，也就是當邦交國一個個遠離台灣時，執政者不分藍綠，都拿出來當作績效數字炫耀的「免簽證」！

張景森輕描淡寫所謂的「要看的是對方觀光客會不會進來，進來的利益是否能彌補他們不給我們免簽的損失，簡單算個帳就知道是划算的。」

林承曄直批張景森，「顯然，我們這一向自以為是，又腦子不太好使的張大官人，太過短視。看起來台灣因為積極南向，的確是每年來台人數都成長，但是觀光收益卻反而減少7~8百億啊！所以，如果真如他所說，台灣應該優先向大陸示好才對啊！」

林承曄質疑張景森，一定沒看過中華民國簽證政策！其實，一共只有短短124個字：「根據中華民國法律規定，進入臺灣地區之外國人，除非另有規定，均須申請與旅行目的相符之簽證。中國大陸人民、港澳居民進入臺灣地區，應申請許可。另，中華民國政府根據平等互惠原則，針對開放中華民國護照持有人得享免簽證或落地簽證待遇之國家給予相對之簽證優惠待遇。」

林承曄說，這實在不是一般商業交易，除非兩國依存懸殊，多半還是會根據平等互惠原則給對方相對條件。不過，依照張大官人的說法，我們應該要慚愧啊！因為，對泰國來說，我們還遠遠的不如鄰近的日、韓、港、澳，甚至越、寮、印尼………，基本上不是他們積極想吸引去消費的國家………。

日華旅行社貼文結語再度提到，沒有得到泰國的善意之前，他們小公司就謝謝再連絡吧！相關權益均不受影響，旅客可以放心。

(中時電子報)