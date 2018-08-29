台灣大腸癌率世界第一！腸道名醫點破驚人原因

2018年08月29日 14:11 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台灣大腸癌發生率世界第一，每年有超過10萬人罹患癌症，又以大腸癌人數最多，一年有超過1.5萬人確診。專家表示，除了和飲食、基因、家族史有關之外，約有40%的台灣人從沒做過腸癌篩檢是主要原因。

包括「心海羅盤」主持人葉耀星、秀場天王豬哥亮、戲劇大師李國修、導演楊德昌、法醫楊日松、親民黨主席宋楚瑜夫人陳萬水等人都相繼因罹患大腸癌辭世。中央社報導，台大醫院內科部主治醫師邱瀚模指出，歐洲國家定期接受大腸癌篩檢的篩檢率約70%，但台灣每2年定期篩檢率僅有40%，即便政府提供免費大腸癌篩檢，仍有40%的民眾從未做過。

邱瀚模表示，台灣人觀念經常認為，沒有症狀就不需要篩檢，而且對於癌症普遍存在迷信，許多人寧可相信偏方也不願好好治療。邱瀚模提醒，年過50歲若從未做過篩檢，約有7%的機率會罹患大腸癌，等於15人當中就有1人會罹患大腸癌，不可輕忽。

醫師呼籲，想遠離大腸癌，應少吃香腸、臘肉、培根等加工肉品及豬、羊、牛等紅肉，改吃魚肉、瘦雞肉等白肉，平時也應養成運動習慣，多吃新鮮蔬果、增加纖維攝取量，最重要的是，年過50歲一定要定期接受篩檢，若出現癌前病變，只要能及早發現並切除，根本不會導致大腸癌，即便是0期、1期的大腸癌，也很有機會根治。

(中時電子報)