台北》今登記參選台北市長 姚文智小狀況不斷

民進黨台北市長候選人姚文智29日由民進黨秘書長洪耀福、國策顧問黃承國、首席發言人吳思瑤陪同下，前往北市選委會登記參選；登記處外擠滿數十位「姚姚姊妹會」成員，眾人齊聲「凍蒜」支持姚。(郭吉銓攝)

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民進黨台北市長候選人姚文智(中)29日由民進黨秘書長洪耀福（左）、首席發言人吳思瑤（右）陪同下，前往北市選委會登記參選。(郭吉銓攝)
圖為姚文智登記小狀況不斷，先是找不到印章、填錯日期，還太早繳交保證金（見圖），最後在選委會工作人員協助下總算完成登記手續。(郭吉銓攝)

民進黨台北市長候選人姚文智29日由民進黨秘書長洪耀福、國策顧問黃承國、首席發言人吳思瑤陪同下，前往北市選委會登記參選；登記處外擠滿數十位「姚姚姊妹會」成員，眾人齊聲「凍蒜」支持姚。

可姚登記過程小狀況不斷，先是找不到印章、填錯日期，還太早繳交保證金，最後在選委會工作人員協助下總算完成登記手續。

姚現場也巧遇市議員簡舒培帶著2個小孩來登記，逐抱起簡的小孩，過程有不少人出言關心不會抱貓的姚，會不會抱小孩。而簡另一個小孩疑受不了鎂光燈注目嚎啕大哭，讓姚神情尷尬。

姚登記後在門口致詞向支持者表示，外界換將傳言如今不攻自破，將全力衝刺，與市民溝通對於台北市的願景與想法，最後高喊「一起出發吧」。

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姚致詞時表示，外界換將傳言如今不攻自破，將全力衝刺，與市民溝通對於台北市的願景與想法，最後高喊「一起出發吧」(郭吉銓攝)
登記處外擠滿數十位「姚姚姊妹會」成員，眾人齊聲「凍蒜」支持姚，姚神情感動地擁抱吳，洪對姚突如其來的舉動在一旁擦汗。(郭吉銓攝)
姚現場也巧遇市議員簡舒培（前右）帶著2個小孩來登記，逐抱起簡的小孩，過程有不少人出言關心不會抱貓的姚，會不會抱小孩。(郭吉銓攝)
民進黨台北市長候選人姚文智（見圖）29日前往北市選委會登記參選，破除外界換將傳言，姚矢言將全力衝刺，與市民溝通對於台北市的願景與想法，與競選團隊「一起出發」(郭吉銓攝)
姚現場也巧遇市議員簡舒培帶著2個小孩來登記，逐抱起簡的小孩，簡另一個小孩疑受不了鎂光燈注目嚎啕大哭，讓姚神情尷尬。(郭吉銓攝)
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