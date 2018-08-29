內政部台灣通用電子地圖 比Google Map精細

2018年08月29日 14:42 工商 彭媁琳

內政部次長陳宗彥指出，國土測繪中心推動「台灣通用電子地圖」專案，是我國建構3D國家底圖的重要基礎，地圖精準度與細緻度皆超越Google Map，且是免費提供各界介接使用，相較Google Map大量圖資取得需付費，更利各界廣泛加值運用。

內政部今日在新竹市工研院光復院區舉辦「服務品質成果示範觀摩及107年度研考聯繫會報」，由內政部政務次長陳宗彥頒獎表揚內政部106年度服務品質績優機關及績優研考人員。

陳宗彥表示，內政部的業務範圍廣泛，各項施政都與民眾生活息息相關，透過相關服務的與時俱進、創新躍升，為全民打造「安居」環境，為國家打好「拼經濟」的基礎，是內政部最重要的施政目標之一。

陳宗彥表示，這次內政部評選出的服務品質績優機關，都是秉持服務熱忱，因應整體社會經濟環境發展，主動發掘民眾問題，以創新思維照顧民眾所需，務實推動服務品質全方位提升及變革。其中國土測繪中心「測繪台灣 用心深耕-打造國家電子地圖」專案及新北市政府警察局，更同時榮獲行政院首屆「政府服務獎」的殊榮。

國土測繪中心推動的「台灣通用電子地圖」專案，是我國建構3D國家底圖的重要基礎，地圖精準度與細緻度皆超越Google Map，且是免費提供各界介接使用，相較Google Map大量圖資取得需付費，更利各界廣泛加值運用。國土測繪中心提供符合使用者需求的多元化圖資服務，已實際應用在國土規劃、災害防救、治安維護、交通疏運、觀光旅遊等不同政策領域，充分發揮國土基礎圖資的實務價值，提供產官學各界創新發展智慧化應用。

新北市政府警察局面對轄區人口數為全台最多的挑戰，充分運用資通訊科技，以領先全國的3D科技維安網、治安決策系統、雲端影像分析等技術，分析治安熱點，落實治安維護；並運用三層級治安會報、社區安全防護網等機制，深入社區，結合跨機關力量守護民眾安全。

(工商 )