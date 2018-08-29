首位越南出生將領 梁春越接駐日美陸軍新指揮官

首位在越南出生的將領、美軍梁春越少將接任駐日美陸軍指揮官。（圖/美國陸軍）

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中時電子報

據美國陸軍（US Army）聲明稿報導，駐日美國陸軍（U.S. Army Japan）今日迎來交接儀式，原指揮官帕斯卡瑞奇（James F. Pasquarette）少將卸任，正式將指揮權交給原駐南韓的第八軍團（EUSA）副司令官、首位在越南出生的美軍將領梁春越（Viet X. Luong，音譯）少將，未來將由他負責統領駐紮日本的美國陸軍、以及和日本陸上自衛隊（JGSDF）協調的重責大任。

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Major General Viet Luong June 21st 2018

當知道自己將統領駐日陸軍後，梁少將表示、他與他的家人都感到無比地驕傲；在交接儀式上，他很感謝有這樣能證明自己的機會。而他的直屬上司、太平洋司令部陸軍（United States Army Pacific）指揮官布朗上將（Robert Brooks Brown）表示，從梁的身上、就能看到一個真實且成功的「美國夢」（American Dream）。

有家人陪伴、梁春越少將（圖中央）晉升儀式。（圖/美國陸軍）

現年53歲的梁春越，出生於南越共和國治下的同奈邊和市（Biên Hòa），當年美軍曾在此地設有空軍基地。父親是南越海軍陸戰師的中校軍官，在最後撤離行動中、帶著他及家人隨美軍從西貢、登上漢考克號航空母艦（USS Hancock CV-19）赴美，最後落腳於阿肯色州陸軍基地。梁春越在就讀南加大（USC）期間加入預備軍官團（ROTC），取得生物學學士後正式入伍。曾派駐東南歐協助北約（NATO）、伊拉克與南韓等地，他也是美軍首位於越南出生的將級軍官。

駐南韓美軍第八軍團和韓國官方、替副指揮官梁春越少將（圖右中）慶生。（圖/美國陸軍）

而完成3年領導任務的原指揮官帕斯卡瑞奇少將，確定將被晉升為中將軍銜、並被延攬進入五角大廈（the Pentagon）擔任副幕僚長職務，借助他的經歷、協助美軍制定諸多與「印度-太平洋」區域相關的政策和戰略計畫。

(中時電子報)

文章來源：Maj. Gen. Luong takes command of U.S. Army Japan; Maj. Gen. Pasquarette to become Army G-8

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