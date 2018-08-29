蔬果到貨量大減26.8％ 菜價持續上漲

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受中、南部災損影響，今（29）日台北市果菜批發市場交易量較前一日大減26.8%，但每公斤平均價格則上漲3.3%，包括空心菜（蕹菜）今天每公斤67.5元，漲幅12.4%，包心白菜今天26.4元，漲幅也有9.0%；其餘上漲菜種還有蘿蔔、花椰菜、苦瓜、甜椒、四季豆、韭菜花等。政府聲稱供應無虞，前一天到貨量還增加，但第二天就破功了。

台北果菜市場29日交易量1265公噸，較前一日交易量1731公噸，減少466公噸，減幅26.8%。台北農產運銷公司主任秘書路全利表示，昨（28）日主要因休市兩日後開市，交易量較大，今天則回復正常水準；但相較於八月中旬交易1350公噸，仍減少6%，還是因為農損因素。

路全利表示，主要蔬菜產區彰化、雲林、南投受水災影響不大，嘉義受損程度最嚴重，因幾個產地陸續降雨，近期進貨蔬菜含水量較高，但尚未有嚴重變異，雖然進貨量減少，但只要天氣轉趨平順，幾天後應能恢復。

此外，此次雞受損156萬餘隻，為畜產受損之最，因本周國中、小學校已陸續開學，蛋價仍有上漲壓力。對此，蛋商公會理事長高傳謨認為，此次水災主要影響肉雞，嘉義東石、布袋、義竹等地的雞場，據傳只淹到雞舍最下面一層，供應上和平常差不多，因這兩天雞蛋每台斤31.5元已在高價位，使得未來漲價的空間比較小。

823熱帶性低氣壓農業災損，統計至29日中午，已達7億42萬元。其中，以漁產受損3億4568萬元最高，畜產受損1億9775萬元次之，農產受損1億4951萬元再次之。各縣市中，則以嘉義縣受損4億4769萬元（佔64%）最嚴重，台南市受損1億5456萬元次之，雲林縣、高雄市、屏東縣再次之。

(中時 )

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