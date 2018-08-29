北京對非超優惠！33國零關稅＋免費設攤位

2018年08月29日 14:41 中時電子報 何宜玲

隨著中非合作論壇下月3-4日即將在北京舉行，中國再次推出優惠非洲國家的措施，包括已經和中國建交的33個不發達國家，將享有97%輸入中國產品零關稅的待遇。而且11月即將在上海舉辦的中國國際進口博覽會，北京當局也會向非洲窮國提供免費的展覽攤位。顯示中國非常刻意經營與非洲之間的經貿合作。

根據香港《明報》報導，中國和非洲關係自二戰以後轉趨緊密，中國資本近年來大規模進入非洲，2017年數據顯示，中國向非洲國家的貸款達1000億美元，這個數字是2010年的50倍。

而自2000年成立首屆中非合作論壇以來，今年已走入第18屆。中國與非洲在將近20年的合作期間，截至去年為止，中非貿易額成長了17倍，中國對非洲的投資則擴大了100多倍，相當驚人。

中國下周即將舉行今年規模最大、外國領導人出席最多的「中非合作論壇北京峰會」，顯示出中國和非洲正非常密切的加強合作發展。

自2000年成立首屆中非合作論壇以來，今年已走入第18屆。中國與非洲在將近20年的期間，截至去年為止，中非貿易額成長了17倍，中國對非洲的投資則擴大了100多倍，相當驚人。

去年12月1日起，中國依據最不發達國家的特別優惠關稅法規給予非洲國家的優惠名單不斷擴大，全非洲56個國家地區中，有超過一半都享受進口中國零關稅的待遇，目前已達33個國家。

此外，中國今年11月將在上海舉辦國際進口博覽會，吸引很多國家前來參展，但是中國卻把這些展位留下來，免費提供給非洲窮國，讓他們的產品有機會走進中國。

(中時電子報)