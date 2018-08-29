亞運》九八體表會 羽球一哥周天成也要秀創意

2018年08月29日 14:34 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

甫於雅加達亞運金牌戰力戰3局，奪得我國羽球首面亞運男單銀牌的周天成，今年9月8日也將現身「體育表演會」，在台北小巨蛋舞台與牧德科技羽球隊對打，展現「台灣一哥」的羽球創意！

「表演還是跟競技有點區別，滿期待的！第一次看看會有什麼火花。」小天說。

周天成前年現場欣賞體表會，對桌球表演十幾二十顆桌球陸陸續續冒出來，球員還拿鍋子當球拍，節奏快速有趣又需要高超技術，令他印象深刻。這次換自己來，小天感到既緊張又期待，有別於以往在小巨蛋打比賽的經驗，這是第一次參與這類型的表演，會盡量發揮創意，設計精彩橋段，讓觀眾大飽眼福。

小天這次表演相當有心，出征亞運的他30日返台後才能參與練習，屆時體表會結束之後，還要趕去9月11日開打的日本公開賽，再一路征戰至年底，行程滿檔還特地留下這段時間待在台灣，喜歡天哥的粉絲更不容錯過。

9月8日當天若無法到臺北小巨蛋親身感受的民眾也不要太失望，體育表演會將同步於TVBS歡樂臺、緯來體育臺、MOD TVBS精采台、TVBS YOUTUBE頻道、體育署moe Sports、LINE TV、i運動FB粉絲團等平臺進行直播，讓全國觀眾收看彷彿親臨現場的演出實況。

(中時電子報)