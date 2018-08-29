亞運》幕後推手花6年時間把周天成改裝成超級跑車

2018年08月29日 14:44 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達專訪 ／雅加達專訪

台灣羽球一哥周天成，此次在雅加達-巨港亞運會上奪得男子單打銀牌，寫下個人在國際賽最佳成績紀錄。然而，周天成這幾年能在國際舞台獲得好成績得感謝一個人，那人就是他的專屬物理治療師兼經紀人高敏珊。

身兼物理治療師和經紀人的高敏珊(左)，花6年時間把周天成改裝成超級跑車。(黃邱倫攝)

高敏珊表示，2012年加入周天成團隊，這6年來不斷針對小天的體能、肌耐力以及高強度對抗性進行雕琢、訓練，讓原本只是高級房車的周天成，銳變成如今的超級跑車，整體實力絲毫不輸任何一人。

「第一階段先把周天成視為重症病患，比如是右邊中風患者，我就會針對他的右邊強化，第二階段2014年開始接觸筋膜訓練和肌核訓練，大部分的選手都只會練肌肉而忽視筋膜，我們重點放在筋膜的修復和進化，來建造選手的健康。」

2016年里約奧運結束後展開皮拉皮斯和螺旋運動，還有肚皮舞和其他舞蹈元素，利用舞蹈家的角度來審視選手，軀體必須夠軟，還要有力，動作優美和精準。

第三階段來到運動修復和增強，不是受傷才來治療，平常就要保養，每天檢查車子，就可以減少維修機率，將治療的時間用來敏捷性和優化場上擊球點，更有思考性和邏輯性，掌握運動科學，而不是土法煉鋼，讓選手運動生涯可以延長。

周天成的肌膜彈性很像23歲選手，他的疲勞度恢復得很快，加上對空間概念是充足的，在球場上受傷機率就會降低。

此外，我也把這套物理治療觀念傳授給他，讓他也能成為小老師以及教練思維的選手，可以教導給學弟妹，為未來鋪路。

(中時電子報)