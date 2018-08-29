維骨力要自費了！10月起取消31種指示用藥健保給付

2018年08月29日 14:51 中時電子報 尉遲佩玉 、 鄭郁蓁 /中時 /中時

許多中老年人習慣使用的藥物「維骨力」，健保署今(29)日宣布，10月起將取消「維骨力」這類等含葡萄糖胺成分的31種指示用藥的健保給付，預估影響12萬人。

健保署今年10月開始，將取消給付治療退化性關節炎的「維骨力」等含葡萄糖胺共31項指示用藥，因經骨科、外科醫學會評估，療效並不明確，因此去年健保署共同擬定會議中達成決議，確定十月起取消這類藥品健保給付。健保署也統計，共將影響12萬人，每年約可省下1.2億元健保支出。

健保署十月起將停止給付含葡萄糖胺共31項指示用藥。資料來源健保署

健保署十月起將停止給付含葡萄糖胺共31項指示用藥。資料來源健保署

健保署十月起將停止給付含葡萄糖胺共31項指示用藥。資料來源健保署

健保署醫審及藥材組專委黃兆杰表示，根據健保署最新統計，今年1月至6月全台約有12萬人有在使用含葡萄糖胺glucosamine成分藥品，花費約6000萬元，因此，10月起健保停止給付後，初估將影響12萬人，年省1.2億元健保支出。

黃兆杰表示，指示藥不需經醫師處方民眾可自行到藥局購買，根據《健保法》，指示用藥其實不應以健保給付，目前除了已確定停止給付的葡萄糖胺類藥物，健保署過去也陸續取消給付指示用藥共1500多項，目前還在給付藥物仍有900多項，未來也將持續與各醫學會討論，從影響人數最少的指示用藥來停止健保給付。

台北榮總副院長、陽明大學骨科教授陳天雄指出，過去英國即有2000名退化性關節炎患者參與研究，結果發現，僅有症狀輕微者「感覺有進步」，然而事實上透過X光檢查，關節根本沒有任何變化，他認為，輕微者原本就會慢慢復元，即使不吃藥原本就會好轉。

陳天雄表示，口服葡萄糖胺牽涉到每個人的劑量不一，吃下去不一定會直接補充到膝蓋，且經過代謝，幾乎沒有任何作用。因此現在認為應視葡萄糖胺為營養補充品而非治療藥物；傳統的單一類固醇藥物，也被實驗證實對治療退化性關節炎無明顯療效。

他表示，目前退化性關節炎，醫師多會開給患者非類固醇消炎藥、輕微止痛藥，或是施打玻尿酸或PRP增生治療注射，輕微者皆可修復。至於嚴重者，仍須透過手術，換置人工關節，或是進行軟骨移植，而目前剛崛起的細胞治療，還在起步階段。

陳天雄建議，關節磨損一定會隨著年紀增長而增加，建議「重度使用者」，例如天天長跑、每周爬山者以及肥胖者運動也應酌量，減少對關節的負擔。

(中時電子報)