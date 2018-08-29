台北》無黨參選 陳建銘要跳脫藍綠 體民所苦

2018年08月29日 15:21 中時 張立勳

台聯黨北市唯一議員陳建銘29日前往選委會登記，宣布以「無黨籍」身分參選，他說，發現最近經濟困頓、薪資停滯，人民生活困苦，身為一個政治人物更應該體民所苦，所以這次參選用「無黨籍」跳脫藍綠參選，就是希望得到人民更大的認同與寄託。

陳建銘今天下午由3個家裡最重要的女人陪同，前往北市選委會登記參選士林、北投議員，3個陳建銘寶貝女人有小時候帶他長大的媽媽、陪伴生活的妻子與女兒、北市觀傳局長陳思宇。

陳建銘表示，他發現最近經濟困頓、薪資停滯，人民生活困苦，身為一個政治人物，更應該體民所苦，所以這次參選用「無黨籍」跳脫藍綠參選，就是希望得到人民更大的認同與寄託，在整個政治作為上，目前大家對藍綠惡鬥造成台灣進步停滯相當憂心，他在沒有政黨包袱狀況下，更有揮灑空間，未來不管是在市政監督或政策推動，能夠有更大立基點，為人民著想，不只是為政黨單獨利益。

他說，以往用台聯角色參選，但台聯是1個小黨，議會也只有他1席，但因為需要其他政黨議員共同協助提案、法案推動，在沒有政黨包袱情況下，更容易取得其他政黨議員認同，為民眾爭取更大福祉；這次參選他諮詢過前總統李登輝，李非常支持他用目前態度參選，李認為，雖然民進黨本土政黨在執政，但社會需要更大一個在野勢力監督、幫助民進黨執政。

不過，陳建銘也坦承他沒有退黨，因為用無黨參選就自動會被退黨，台聯黨中央從頭到尾都沒有跟他聯絡，因為也沒有政黨推薦書，所以用無黨籍參選。

外界關注到陳建銘穿白色衣服現身，是否認同台北市長柯文哲的白色力量，陳建銘解釋，這次議員參選人很多人都穿白色衣服，這一件從上一屆就穿了，可能他有先見之明，白色會變潮流、趨勢。

陳思宇表示，她特地請假回歸女兒身分陪父親登記參選，也有向台北市長柯文哲報備，看了很多父親的努力與爭取政績，是時候站出來挺父親。

陳思宇說，在家裡原本是和爸爸撒嬌的時間，沒想到她在家裡都是在討論市政，對她來講是很深的互動和體悟，好的政策不是意識型態或以政黨為主軸發想，藉這樣的方式可以有更好的政策建議，所以相當支持父親用無黨籍參選。

外界質疑一個官員、一個議員，是否會瓜田李下？陳建銘強調，在議會議員質詢官員，回到家裡變官員質詢議員，因為很多市政問題，官員與議員都有盲點，但透過溝通更能進一步讓市政推動順利，使政策規畫符合民意取向。

(中時 )