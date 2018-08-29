風雨是一時的！國軍PO影片「我們與你同在」

國軍持續加強戒備防範，同時協助恢復市容。(軍聞社提供)

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國防部今在臉書PO出軍聞社製作短片，集結國軍救災畫面。(軍聞社提供)
國防部PO出軍聞社製作短片，強調「風雨是一時，國軍守護人民是一輩子」。(軍聞社提供)

中南部豪雨釀災，國軍持續加強戒備防範，同時協助恢復市容、環境消毒等工作。國防部今日也在臉書PO出軍聞社製作短片，強調「風雨是一時，國軍守護人民是一輩子！」 救災就是檢視國軍「守護家園」的時機，無時無刻、隨時隨地與大家同在，「感謝為這塊土地默默付出的雙手，軍民同心，重建家園！」

國防部昨日晚間指出，中、南部及東南部地區仍有豪大雨，國軍持續加強戒備及防範；參謀總長李喜明上將也在國防部災害應變中心管制會議中，要求各作戰區須特重山區及潛勢區災情蒐報，並依需求靈活調動兵力支援，確保民眾生命財產安全。

國防部也表示，迄今國軍累計派遣兵力1萬1千289人次，輪車502輛次、甲車87輛次、膠舟80艘次、抽水機201部、消毒器561部，執行民眾撤離816人、沙包堆置7千790包、土石清運160.91噸、物資搬運6.9噸、市容整理3千141.5噸、道路清理132.1公里、機關學校環境整理18處、清理家禽81萬1千446隻及豬隻772頭、環境消毒78萬7千785平方公尺及抽水1億7千258.7萬加侖。

國防部還說，29日第二、三、四及五作戰區預劃派遣兵力1,631人，輪車94輛、甲車14輛、膠舟10艘、抽水機57部、消毒器116部，持續執行嘉義布袋、台南麻豆等地區抽水、環境消毒及市容恢復等工作。

國防部今日也在臉書PO出軍聞社製作短片，以雨聲為背景，集結國軍救災畫面，強調在國軍的信念裡，無論晝夜不畏困阨，永遠全力以赴，就是要帶給國人安心、安定、安全的力量。

國防部指出，天災阻擋不了軍民保護美麗家園的恆心毅力，風雨淹沒不了大家捍衛土地的堅決意志，就如同國防部長嚴德發所言，「國人安居樂業、安全無慮，國軍再辛苦都值得，這就是軍人驕傲之處」，救災就是檢視國軍守護家園的時機，無時無刻與大家同在。

(中時 )

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