昇華娛樂又爆逃稅上億 檢調再約談製作人俞惟中9人

2018年08月29日 15:05 中時 陳志賢

以「甘味人生」、「天下女人心」等鄉土劇在娛樂圈頗具知名度的製作人俞惟中，其經營的上櫃公司「昇華娛樂傳播」爆發掏空7000萬元案，檢調今年4月搜索約談昇華董事長俞惟中後，再查出俞惟中以7、8家人頭公司進行假交易逃漏稅上億元，檢調今二度搜索8處地點，約談俞惟中、人頭公司負責人、財會人員共9人到案。

眷村長大、官校畢業的俞惟中，在娛樂圈算是傳奇人物，曾當過汽車業務員，開過電動玩具店，經營房地產，因緣際會跨足影視界闖出名號。

知名影視製作人俞惟中創立的昇華娛樂傳播爆發出資產掏空弊案，檢調今年4月第一次約談他到案說明，複訊到深夜11時他被檢察官請回，表情輕鬆地離開。（季志翔攝）

昇華娛樂2016年3月9日正式上櫃，檢調發現俞惟中等人於2013年間，以公司關係人設立的公司進行虛偽交易，企圖美化帳面達到上櫃目的，金額高達7000萬元，這筆款項沒有進入公司，懷疑俞等人涉嫌掏空公司。

台北地檢署4月20日指揮調查局對昇華董事長俞惟中、總經理謝侑利的住處及公司7處地點搜索，並將俞、謝2人及1名證人約談到案，俞複訊後請回，強調他坦蕩蕩，但謝20萬交保。

但檢調近日再接獲檢舉，指俞惟中自2012年起至今年間，利用與以7、8家人頭公司進行假交易，做假帳逃漏稅上億元，涉嫌違反證交法財務不實、稅捐稽徵法等罪嫌，今二度搜索8處地點，約談俞惟中9名涉嫌人到案。

(中時 )