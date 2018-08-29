亞運》兩岸棒球大戰是「與狼共舞」對上「十面埋伏」

2018雅加達亞運中華成棒隊複賽首戰將碰上中國，總教練許順益（前右）表示不能掉以輕心。圖為中華隊28日晚間比賽結束後，許順益率隊與印尼隊球員擊掌致意。(資料照/中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月28日)

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中時電子報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運棒球賽中華隊明（30）日決戰中國大陸，這場「兩岸之戰」情勢詭譎！大陸透過「與狼共舞」代號就要贏這一戰，中華隊則是「十面埋伏」制敵於先，這場大戰不僅是「名次之爭」、更是「面子之爭」，誰都不想輸！

雅加達亞運專輯

今天帶隊練球的中華隊總教練許順益表示，大陸隊一定100％排出最好的投手對戰中華隊，他們來亞運就是想贏中華隊，名次算是其次。所以中華隊也會全力應戰。

許順益強調，明天對中國大陸是關鍵戰，這不是名次的關鍵而已，所以暫不考慮如何對戰日本，對這一戰全力以赴。

面對中國大陸全力挑戰，中華隊今天再度有情蒐資料進來，總教練要求球員多看幾遍，把情蒐的資料變成「記憶」，才能應付臨場反應；目前的情蒐分析，中國大陸球員不怕快速球、有力量，腳程快。

而且大陸絕對會派出最好的投手對付中華隊，許順益下達「緩打令」，深怕中華隊打者急於出棒打到壞球，他說，比賽前一定要再叮嚀球員。

不過，許順益也希望野手的打擊火力趕快發揮，不要讓大陸隊投手投太多局數，這代表對中華隊不利。兩者如何拿捏？考驗著中華隊球員的功力。

中國大陸在今年5月帶隊前往美國參加獨立聯盟比賽，以賽代訓，總共出賽70場，代號是「與狼共舞」計畫，全速提升球技與競爭力；中華隊也是「恃吾有以待之」，備妥最好的準備，堪稱史上最佳的「十面埋伏」計畫。

(中時電子報)

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