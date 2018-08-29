美航以貨幣標兩岸三地 府：陸涉入各國引疑慮

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對於美國聯合航空官網將兩岸三地名稱改以「貨幣」方式呈現，總統府發言人黃重諺表示，中國近期在國際社會以威脅民間企業更改台灣名稱在內，涉入各國內部事務，這些在在都引起各國疑慮，國際社會必須共同協力於減少、遏止這類行為的持續擴散，以維護國家自由民主以及國際社會的安全與穩定。

大陸要求美籍航空公司更名將「台灣」名稱選項改為「中國台灣」。美國聯合航空今官網卻以「貨幣」方式呈現，將台灣選項改成「新台幣」，而大陸則列為「人民幣」，香港則以「港幣」呈現。

對此，黃重諺表示，國際社會都注意到，並非台灣所單獨面對，中國近期以來的國際行為，無論在區域間升高軍事壓力，在國際社會以威脅民間企業更改台灣名稱在內，涉入各國內部事務，干預市場秩序，這些在在都引起各國疑慮，也衝擊國際社會的安全與穩定。面對這樣的情勢，國際社會必須共同協力於減少、遏止這類行為的持續擴散，以維護國家自由民主以及國際社會的安全與穩定。

同時，他說，我們也要再次呼籲，維持兩岸間的和平穩定、確保人民福祉，是兩岸雙方共同的責任與目標。作為兩岸以及區域間一員，北京當局應當珍惜得來不易的兩岸與區域和平穩定，善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻，這才是兩岸人民與國際社會所期待。

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