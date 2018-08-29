經痛就吃月見草油、蜂王乳 38歲女性經痛沒好反得癌

2018年08月29日 15:24 中時 鄭郁蓁

不少女性經痛時，就會自行吃雌激素相關保健品，例如號稱女性聖品的蜂王乳、山藥、月見草油等，小心導致子宮內膜癌。一名38歲女性從小就有經痛困擾，為改善疼痛日吞1~2顆保健，連續吃了四年，近期卻發現月經一來長達9天，每個月有三分之一的時間在滴滴答答中度過，原以為賀爾蒙失調，就診才發現，竟是子宮內膜癌作祟。

收治病患的國泰綜合醫院婦產科婦癌中心主任何志明指出，雌激素（動情激素）過度刺激，已被認定為導致子宮內膜癌的關鍵因素，一般來說，從未生育、長期單獨服用雌激素，以及多囊性卵巢症候群、較晚停經及肥胖者，都屬於宮內膜癌高風險族群。

該名患者從小就有經痛困擾，月經前夕，常痛到無法走路，為了改善經痛，在朋友建議下，每天服用雌激素保健品，一吃就是3、4年，最近經期不正常，平均9天之久，原本以為工作壓力大，荷爾蒙失調，就診竟發現罹患子宮內膜癌。

何志明指出，該病患經核磁共振、電腦斷層等影像學檢查，判斷病人為子宮內膜癌第一期A，需進行分期手術，切除子宮、卵巢、輸卵管及骨盆淋巴，但因病人本身怕痛，加上尚未生育，陰道很窄，無法進行腹腔鏡手術輔助經陰道子宮摘除微創手術，經與醫療團隊溝通後決定接受達文西機器手臂微創手術，術中失血量僅30cc，術後第4天順利出院，目前恢復狀況良好。

何志明指出，子宮內膜癌好發於50歲左右停經前後女性，且高達9成病人都有子宮不正常出血症狀，但近年卻出現年輕化趨勢，約5%發生於小於40歲女性。因此提醒，女性若有不正常出血，如非生理期出血或出血超過1周，就要特別留意。

此外，包含從未生育、長期單獨服用雌激素，多囊性卵巢症候群、較晚停經及肥胖也都是較容易罹子宮內膜癌的高危險群婦女，如有不正常出血，應接受內診及陰道超音波檢查，如有必要需進一步接受子宮內膜切片檢查。

(中時 )