豪雨過後恐釀日本腦炎疫情 動保處籲養豬戶應落實疫苗施打

2018年08月29日 15:27 中時 鄭雅文

台南市今年6月發生3名日本腦炎確定病例，動保處擔心在這兩日脫離豪雨警戒後天氣放晴，恐造成蚊蟲滋生擴大日本腦炎疫情，加上豬隻為日本腦炎增幅宿主，呼籲養豬業者應確實施打豬隻日本腦炎疫苗落實防疫。

動保處副處長莊惟超表示，目前正值日本腦炎流行期，過去的日本腦炎感染病例，感染者住家皆鄰近水稻田、豬舍等高風險環境，因此呼籲養殖業者應落實 「一清、二網、三疫苗」，除環境清潔消除積水，也該使用捕蚊燈消滅蚊蟲，更重要是落實豬隻疫苗施打。

莊惟超指出，豬為日本腦炎增幅宿主，主要經三斑家蚊、環紋家蚊、白頭家蚊為傳播媒介，加上日本腦炎為人畜共通疾病，若遭受感染日本腦炎家蚊再叮咬人類，恐釀嚴重疫情，因此不容忽視。

動保處提到，豬隻施打日本腦炎疫苗只要超過8成就具防疫效果，而南市境內的養豬戶目前施打日本腦炎疫苗約4萬9946劑，種豬免疫覆蓋率達97％，今年度也尚未傳出豬隻感染日本腦炎病例，雖覆蓋率高，但仍要加強宣導，嚴防豪雨過後產生疫情。

另豬日本腦炎，以夏季初次妊娠母豬最易發病，易引起流產、死產對養豬戶來說恐造成莫大損失。因此，動保處也呼籲養豬場，新母豬應於6月齡及配種前各施打一劑，經產母豬則每年施打一劑，現也於市內配置5台防疫消毒車，對畜牧場外及周邊道路進行消毒，防止日本腦炎疫情擴大。

(中時 )