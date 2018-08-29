長照中心成立 羅東博愛醫院擔重任

2018年08月29日 15:21 中時 李忠一

羅東博愛醫院今天（29日）配合長照2.0政策，宣布成立長照服務中心，將扛起「A級社區整合型服務」的重任，進一步串起在地資源，使得宜蘭地區的長照服務更為具體。

院方表示，長照2.0的ABC社區整體照顧模式是以社區為單位，A級是整合長照資源，為失能者擬定照顧服務計畫及連結長照服務；B級是專責提供居家護理、日間照顧等長照服務；C級重視社區健康促進，舉辦延緩老化課程、共餐服務。

羅東博愛醫院醫療資源充分，今天正式宣示成為長照2.0的A級社區整合型服務中心，院長趙子傑表示，羅東博愛醫院所關注的不僅是急性醫療，更要將照顧品質延伸到病人出院返家以後，從2001年開始，院方就提供居家護理與居家復健服務，讓病人在家中也可以獲得好的照護。在社區推動健康促進、預防延緩失能及失智症照護等服務，形成長期照顧服務網絡。

院方表示，A級社區整合型服務中心每周一至週五（上午8時至中午12時、下午1時30分至下午5時30分）提供服務，若家中有65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者等，可向宜蘭縣長照服務管理所提出申請，將由專業人員到府評估，或電話洽詢03-9543131轉3262，由院方長照服務中心提供諮詢服務。

(中時 )