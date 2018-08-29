台灣高鐵 獲頒企業公民新秀獎

2018年08月29日 15:43 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）今（29）日獲得《天下雜誌》「天下企業公民獎」評選，由年營收達百億元以上的「大型企業組」中獲得「新秀獎」。高鐵董事長江耀宗出席頒獎典禮，代表公司受獎，以實際行動展現台灣高鐵積極實踐企業社會責任的承諾。

江耀宗表示，今年是高鐵成立20週年，此次拿下「天下企業公民獎」的「大型企業新秀獎」，代表台灣高鐵從規劃、興建、營運到現在成功掛牌上市一路走來，始終堅持實踐企業社會責任的努力，獲得各界支持與肯定。

為邁向永續經營，高鐵公司以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T作為發展主軸，並致力於將CSR思維融入經營策略中。

台灣高鐵利用高速鐵路高運量、速度快、低污染的特點，在「專業運輸」推動節能駕駛、綠色車站及票證無紙化，為國內首家取得運輸服務碳足跡標籤之交通運具，並運用各項「創新科技」建立台灣高鐵智慧運輸服務系統，讓旅客從訂位、購票開始，銜接乘車服務、營運安全以及後續轉乘接駁，全程享受智慧運輸帶來的優質服務。

為「深耕在地」培育鐵道專業人才，台灣高鐵持續進行全方位的員工訓練，積極參與國際交流、與國內大專院校及科研機構建立產學合作關係。

並秉持「Go Extra Mile」（有心 把事情做得更好）的理念，以「永續關懷」打造台灣高鐵探索館保存傳承鐵道文化資產，並善用資源扶助弱勢團體、推廣藝術文化活動。

未來，台灣高鐵將持續以安全為基礎提供運輸服務、運用科技建構智慧型高鐵以提高運輸效能、結合地方特色發展觀光、以及關懷弱勢與重視藝文等，讓高鐵成為創意與文化交流的平台，並積極放眼國際，提高永續標準與格局，落實邁向永續未來的決心與承諾，以實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」願景，善盡企業公民責任。

(工商 )