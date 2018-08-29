爬樓梯喘噓噓 小心「菜瓜布肺」找上門

2018年08月29日 15:40 時報周刊 邱玉珍

醫師呼籲若出現不明 咳喘累最好趕快到醫院檢查(台灣胸腔暨重症加護醫學會)

爬樓梯像爬山氣喘噓噓，睡覺、吃飯咳不停，小心你可能罹患「菜瓜布肺」！今年75歲的方先生，年輕時是個大菸槍，一天至少抽半包菸。55歲時，常莫名咳喘累，以為是心臟有問題，到心臟科檢查，醫師判定是心臟肥大，吃了20年心臟疾病的藥。

直至4年前至大陸雲南旅遊，突然出現嘴唇發紫、呼吸困難、胸悶胸痛，方先生以為是心臟問題，回台後到醫院檢查確診為菜瓜布肺，從此方先生開始了依靠氧氣機度日的生活。台大醫院內科加護病房主任王鶴健表示，菜瓜布肺早期症狀不易辦識，常被誤診為心臟病、支氣管炎、肺阻塞、肺氣腫、氣喘。

王鶴健強調，菜瓜布肺全名叫特發性肺纖維化，是一種罕見的肺部疾病，不明原因讓肺部持續性產生疤痕組織，肺泡周圍會變厚變硬，形成像菜瓜布般一絲一絲的纖維及空洞。這些纖維組織會阻礙氣體交換，身體無法獲得氧氣也無法排出二氧化碳，逐漸導致肺部失去功能。

振興醫院呼吸治療科主任陶啟偉表示，肺就像氣球般，柔軟有彈性的肺泡壁，一旦纖維化如同菜瓜布一樣，失去彈性，病人無法正常呼吸。這是不可逆的肺部疾病，根據過去研究發現，家族史、年齡(50歲以上成人)、吸菸、胃食道逆流、環境暴露 (如常接觸粉塵)等人是高危險群。

陶啟偉說，菜瓜布肺常見的三大症狀包括喘、咳、累，早期症狀容易被忽略。在台灣，菜瓜布肺疾病存活期平均僅0.9年，推估可能較晚被診斷，被診斷之後都是屬於疾病末期，所以死亡率較高。

為什麼台灣菜瓜布肺死亡率高？王鶴健認為，急性惡化是造成菜瓜布肺病人死亡的主要死因，因此及早發現，盡可能延緩病人肺活量下降的幅度，減少急性惡化的發生風險是治療菜瓜布肺的主要目標。

以過往台灣研究數據顯示，每10萬人約有6.4人罹患菜瓜布肺，王鶴健說，以此推做台灣目前可能有1500-2000位菜瓜布肺患者。研究顯示，菜瓜布肺的平均存活率約為2～5年，5年存活率比乳癌、結腸癌、皮膚癌、膀胱癌等還要低。

王鶴健進一步指出，菜瓜布肺的主要治療目標是盡可能延緩這些病人肺活量下降的幅度，減少急性惡化的發生風險，一旦確診應立即給予藥物治療，才能將患者的肺功能保留在比較好的階段，但過往藥物僅能緩解症狀，且副作用大。

現在的治療藥物已較以往有很大的突破，以抗纖維化藥物，配合氧氣治療、肺部復健等，可有效延緩肺活量下降速度，並減少68%的急性惡化機率，持續治療更可以降低43%的死亡風險，僅需早晚各服用一次，可改善病人預後生活品質。

為了尋找出更多尚未被確診的菜瓜布肺病人，今年台灣胸腔暨重症加護醫學會與藥安康藥局攜手合作，共同推動菜瓜布肺全民檢測活動，希望透過吹氣球簡易檢測肺活量的遊戲方式，讓民眾看見自己的肺活量，認識菜瓜布肺喘、咳、累3大疾病特徵。(記者邱玉珍)

(時報周刊)