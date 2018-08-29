防洗錢第三輪相互評鑑 洗防辦誓言：爭取最佳成績

2018年08月29日 15:52 中時 張理國

行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞(左5)領軍跨部會代表團共計32名代表成員，參加第21屆亞太防制洗錢組織年會。圖／行政院洗錢防制辦公室提供

「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG)第三輪相互評鑑11月5日將在台舉行。在相互評鑑前，評鑑團安排會前會（Pre-ME），掌握台灣在今年上半年提交相關書面報告內容，以利11月的實地評鑑順利進行。行政院洗錢防制辦公室今天表示，將破釜沈舟為台灣爭取評鑑最佳成績。

洗防辦表示，會前會於8月28日到31日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，洗防辦及20個部會、37個局、處、署的官員，共約300人接受APG評鑑團面訪。各部會已籌備1年餘，將努力爭取評鑑團的最佳印象，奠定11月現地評鑑的好基礎。

洗防辦指出，APG大陣仗安排我國第三輪評鑑團共9位評鑑員，分別來自澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦及孟加拉等不同國家，在金融、執法與資恐等領域都學有專精，經驗豐富。此次會前會將有6人與會，其中APG的Michelle Harwood於去年12月初曾來台進行模擬評鑑，對台灣全體總動員準備相互評鑑印象深刻。

洗防辦說，台灣以破釜沈舟的決心，籌備第三輪相互評鑑，並已動員公、私部門龐大人力，召開修法、執法與監理相互評鑑等上百場有關會議，參與人數超過上萬人，期望為台灣爭取評鑑最佳成績，齊心塑造金流透明、金融穩健的永續環境，為台灣重新爭取金流透明的國際信譽。

(中時 )