4000死者臟器檢體請安息！法醫研究所明誦經超薦

法醫研究所今年共檢驗4000位死者的臟器檢體。圖為永和分屍案，檢警解剖後帶相關檢體化驗。（資料照片／葉書宏攝）

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成立20年的法務部法醫研究所，每年已接受各地地檢署解剖鑑定的遺體之臟器檢體，今年共接受4000位遺體之臟器檢體，法醫所為讓這些檢體能夠下葬為安，除了協助處理其安葬事宜外，並請靈鷲山佛教教團於明(30)日下午為4000位遺體檢體誦經超薦。

法醫所說，法醫所自1998年7月1日成立以來，受理全國各地檢署委託辦理刑事案件死因鑑定及DNA鑑定，但對於驗畢後的臟器檢體，歷年來處理方式不一，讓人覺得不夠尊重。

法醫所說，由於這些臟器檢體均為人體組織，基於尊重生命思維，同時考量我國風俗民情，今年度為妥善處理解剖鑑定後之臟器檢體，特地結合社會資源，由善心人士捐資委託禮儀社購置棺木及處理所有喪葬事宜，台北市殯葬管理處，也主動協助免費提供禮廳舉辦超薦法會及相關費用的減免。

此外，靈鷲山佛教教團將在8月30日下午2時，在台北市第二殯儀館至真三廳舉行超薦法會，由5位法師帶領約50位蓮友誦經超薦，法醫所長涂達人將帶領法醫師及組室主管全程參與法會，法會歷時1小時，結束後隨即火化，如有賸餘骨灰則採植葬方式安葬，力求法會簡單莊嚴並兼顧環保。

經統計本次火化約4000名遺體之臟器檢體，法醫所預計以後每半年舉辦一次類似法會活動，仍將結合社會資源扮演另類送行者的角色，用尊重生命的態度，讓這些驗畢的臟器檢體也能一路好走。

(中時 )

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