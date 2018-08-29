台中》陳成添登記參選與盧秀燕高喊「台中燕揚添」

台中市議員陳成添（右）騎一台古董級的腳踏車，從北屯騎半小時到台中市選委會，與國民黨台中市長參選人盧秀燕（右二）高喊口號「台中燕揚添」。（盧金足攝）

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拚連任的台中市議員陳成添29日頭戴斗笠，騎鐵馬載著水果、蔬菜到台中市選委會辦理參選登記，由國民黨台中市長參選盧秀燕陪同登記 ，高喊口號「台中燕揚添」，細數共同在北屯區完成的多樣大型建設，如四里(四民、仁美、仁和、同榮)聯合活動中心、洲際棒球場、敦化公園等等，展現多年來為市民服務的好成績，希望鄉親要全力支持好的市長議員參選人。

台中市議員陳成添邀請盧秀燕陪同登記，並合體齊喊口號「台中燕揚添」，結合環保議題希望喚起市民朋友共鳴。

陳成添除了因農業專業背景出身，相當關注青農產銷、永續農業等問題；其時常以i-bike跑行程並廣為爭取站點而素有「i-bike議員」之稱，隨著i-bike網絡越健全密集，也可以減低空汙，達成好的減碳循環。

陳成添選舉團隊加入了很多的年輕熱血與新穎的想法，本次登記參選決定將政見穿上身，與年輕人一同騎i-bike前往登記。

台中市長參選人盧秀燕除了應邀陪同多位議員完成參選登記，也與副議長張清照、市議員陳成添、吳瓊華、賴朝國、蘇柏興、陳本添、賴順仁、蘇慶雲、議員參選人黃健豪及羅廷瑋等人，拿著有國民黨黨徽的籃球，共同呼籲市民朋友給國民黨機會，大家一起來投「藍」，讓台中市藍天再現，「國民黨加油！」、「盧秀燕凍蒜！」

(中時 )

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