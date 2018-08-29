秘魯外長祝賀中薩建交　評薩爾瓦多作的是正確選擇

2018年08月29日 15:57 旺報 呂佳蓉

28日大陸國務委員兼外交部長王毅在北京與秘魯外長波波利西奧舉行兩國外交部第十次政治磋商。雙方就兩國關系及共同關心的國際形勢和重大問題進行了深入溝通。王毅介紹了大陸發展與拉美國家關係的政策，強調最近薩爾瓦多在一個中國原則基礎上與陸方建立外交關系，符合國際公理大義，符合薩國家和人民利益。世界潮流浩浩蕩蕩，承認並堅持一個中國原則才是站在歷史正確的一邊。

而波波利西奧祝賀中薩建交，表示拉美各國都是主權獨立國家，有權決定自己的外交政策，薩爾瓦多作出的是正確選擇，違反一個中國原則將在國際上失去人心。

王毅在會中強調，秘魯是大陸的全面戰略夥伴，雙方在諸多重大問題上看法一致。秘魯也是第一個與中方簽署一籃子自貿協定的拉美國家，積極支持共建「一帶一路」。面對當前充滿不確定性的國際形勢，雙方應進一步加強戰略協調，共同倡導多邊主義，在國際關系中踐行相互尊重、合作共贏理念，共同維護以聯合國為核心的國際體系，維護廣大發展中國家和新興市場國家的正當權益，推動全球化向更加開放、包容、均衡、普惠的方向發展。

王毅指出，2021年是秘魯獨立200周年和中秘建交50周年，也是中國共產黨建立100周年，雙方應以此為坐標，以共建「一帶一路」為契機，以兩國政府共同行動計劃為指南，保持高層交往，鞏固政治互信，擴大務實合作，密切人文交流，提升多邊協作，推動中秘關系邁上新的曆史台階，更好造福兩國人民。中方還願與秘方共同落實好中拉論壇第二屆部長級會議成果，不斷充實中拉整體合作。

波波利西奧表示，中方的發展壯大對秘魯是重大機遇。秘魯希望借鑑中方發展成功經驗，加強對華全方位合作，堅定將發展對華關系作為外交政策優先方向。秘方讚同中方對下階段兩國關系發展的建議，願以2021年為重要節點，與中方共同努力，推動雙方全面戰略夥伴關系取得更多成果。秘魯不認同那種將「一帶一路」倡議視為地緣戰略的看法，相信這一倡議將促進所有參與方的共同發展，並願積極參與共建進程。當前國際上保護主義、單邊主義抬頭，令人擔憂和警覺。秘方願同中方一道踐行多邊主義，推動自由貿易。秘方願為推動拉中合作作出更大貢獻。

(旺報 )