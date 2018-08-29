十萬網友化身科學家 踩點瘋狂泡泡實驗室

泡藝大師蘇仲太現身展場，頒發禮物給第十萬人次幸運兒。(時藝多媒體提供)

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中時電子報
綜合報導

於台北士林科教館繽紛展出的瘋狂泡泡實驗室觀展人數突破10萬人次！主辦單位特別邀請打破四項金氏世界紀錄的泡藝大師蘇仲太來特展，為第十萬名幸運民眾頒獎，獲獎林小姐說：「真的太幸運了！從FACEBOOK看到展覽訊息，再加上朋友推薦，所以趁暑假帶小朋友來玩，今天最想要玩凍結時光機被大泡泡套住！」

瘋狂泡泡實驗室－科學教室，泡泡家族教大家一次搞懂泡泡三大原理！(時藝多媒體提供)

此展為全台首創以泡泡為主題的情境式展覽，策展團隊藉由小泡泡發想出大創意，從日常生活中的泡泡開始蔓延，創造出許多如夢似幻的拍照空間之餘，更添加科學藝術、互動空間，自開展以來吸引十萬名網友踩點，網友們化身為一日科學家，沉浸於泡泡世界玩的不亦樂乎。

狂瘋泡泡實驗室主辦單位表示：「為讓民眾更了解泡泡的科學變化過程，於平日下午兩點半常態舉辦科學教室，科學教室是由泡藝大師蘇仲太量＂展＂打造設計，透過實際操作、捏塑、吹鼓泡泡的過程，啟發孩童自主探索解答，簡單理解複雜科學原理」！

瘋狂泡泡實驗室－科學教室吸引百人一起上課啦！(時藝多媒體提供)

瘋狂泡泡實驗室於即日起至9月30日在士林科教館繽紛展出。全展期購票請洽ibon售票系統、全家FamiPort、博客來售票網，閨蜜殺光底片必踩景點、爸媽遛孩放電最佳基地，更多資訊請洽Facebook「瘋狂泡泡實驗室」查詢。

(中時電子報)

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