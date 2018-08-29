靜宜大學「新生體驗營」體驗異國文化

2018年08月29日 15:41 中時 陳世宗

靜宜大學國際化與創新教學有目共睹，以全英語或多語課程，奠定學生國際化學習基礎！（陳世宗攝）

透過秦日新大使的經歷分享及課程交流，瞭解各國的典故、文化與國際禮儀。（陳世宗攝）

靜宜大學為讓大學新鮮人順利銜接新生活，寰宇管理學程、寰宇外語教育學程，透過國際文化禮儀、英文商務簡報、文化體驗等多元課程及營隊，協助學生提早認識大學生活、學習多種語言及異國風俗。在交流互動中，也能獲得文化刺激，啟發學習興趣，提升競爭力，並與國際接軌！

靜宜大學的國際化與創新教學有目共睹，以全英語或多語課程，奠定學生國際化學習基礎，學生也可參與校方相關課程與計畫，共構互動及學習型的校園環境。

靜宜「寰宇管理學程」及「寰宇外語教育學程」，以「社交技巧體驗營─國際文化禮儀」新生營，讓學生瞭解英語書信溝通技巧；並以TED演講為個案，分享簡報類別與形式。校方特別邀請外交部大使秦日新分享國際禮儀、國際社交及餐宴禮儀，學生也藉由課程，實際練習服裝儀容、問候介紹、外賓接待、國際餽贈，及參與國際宴會的相關禮儀。

靜宜大學「寰宇管理學程」畢業生出國研修率100%！主任張文菁表示，該學程102學年度成立，吸引來自歐、美、非及亞洲多國優秀學生就讀，培養國際視野全方位管理人才。成立迄今已有兩屆畢業生，其中20位畢業學生拿到美、英、德國大學與靜宜的雙聯學位，其他畢業學生也到各國姊妹校擔任交換學生與進行海外實習。

張文菁指出，學生從參與新生營，就開始準備未來海外研修與跨國職涯發展能力，課程中引導學生適應與外籍生、教授互動交流，熟悉及全英語授課的學習環境。值得一提的是，寰宇管理學程不僅提供充沛資源及良好學習環境，也重視學生個別差異及學習興趣，為學生量身規劃出國研修與未來職涯藍圖，協助順利達成目標。

就讀「寰宇管理學程」的翁慈甯說，讓她印象最深刻的「國際禮儀」及「小組報告」。透過秦日新大使的經歷分享及課程交流，瞭解各國的典故、文化與國際禮儀。在全英語的小組報告及成果發表中，不僅展現英文實力，也是鍛鍊團隊合作、溝通技巧，及學習的好機會。

進入「寰宇外語教育學程」，未來四年會很特別、很精采！主任何國世說，學生在國際氛圍中，選讀英文教育或外語經貿課程，還能學習西班牙語及日語等第二外語。此外，學生在大四上需到歐美、拉美及東南亞等國家的知名企業，或華文中心實習。具備宏偉的國際觀，與世界接軌，畢業即就業！

何國世指出，今年的新生營特別邀請外交部大使秦日新分享國際禮儀，並實際指導參與國際宴會等注意事項，學生除學習優異外語能力，亦能深入瞭解各國民情風俗，即使在國外生活，也能無往不利。

畢業於東大附中，即將就讀「寰宇外語教育學程」的楊欣兒表示，透過兩天新生營，體驗豐富、多元，不同於高中的學習形式；最喜歡「口說筆談來溝通」課程，不僅獲得了英語書信及溝通的技巧，在互動交流中，也更認識校園環境及同學，期望大學生活收穫滿滿！

(中時 )