陳沂罵國軍廢物再嗆館長：為何愛穿露奶頭背心？

2018年08月29日 15:36 中時電子報 林郁庭

話題不斷的網路紅人陳沂，日前開直播批「中華民國大部分志願役都是廢物」，遭國防部蒐證提告，隨後陳沂也秀出館長先前直播影片中也有相關類似言論，事件最後意外演變為陳沂和館長之戰，雙方互相在臉書上隔空嗆聲，陳沂要求國防部也告館長，館長反譏陳沂連「以碗就口」都不知，今天陳沂再度回酸館長。

陳沂拉館長下水，要國防部一起告，她昨秀出館長以前直播影片，說：「44分鐘開始說當兵出去都找不到工作，沒有一技之長」，「館長這樣講國防部要不要發個聲明說要告他啊？」

對此，館長也火大回嗆，「我講軍人的直播大約超過50部吧，其意義都是真實並希望政府重視改革國家軍隊訓練福利等等」，而且館長指出親身經歷三年六個月，「跟你這連什麼叫以碗就口都不知道的人比？」「我罵的是高層跟政府軍隊問題，你罵的是所有自願役，講啥小啦？」之後PO出許多軍旅照片，嗆聲「等你吃過這苦在跟我嘴軍人」。

結果陳沂今天又在自己的臉書上發動第2戰，回嗆館長的「以碗就口之說」甚至還在留言回覆中，搞笑酸諷「題外話，為什麼館長那麼愛穿會露奶頭的背心，看不懂他的fashion(不加s)」，並且回覆粉絲幫腔「館館邏輯0分，反駁得莫名奇妙」，陳沂說「他（指館長）的邏輯就是沒當過兵沒資格批評國軍」。

(中時電子報)