鄧麗君＆李哲藝 經典與新編共譜音樂劇《何日君再來》

2018年08月29日 15:32 中時電子報 綜合報導

鄧麗君做為一個華人世界共有的、超級巨大的IP，在她離世後的這許多年，仍不斷地有眾多相關表演作品陸續產出，都已經可以和周杰倫跨時空對唱了，接下來還有什麼更新鮮可玩的?9月7日至9日鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》即將於「2018新北市原創音樂劇節」上演，邀您見證一齣由好戲、好歌成就的台灣原創音樂劇。

永遠照護台灣的美麗聲音

《何日君再來》音樂劇於28日下午在華山烏梅劇院舉行彩排記者會，開場由穿著碎花洋裝與襯衫西裝褲的男女主角，隨著音樂舞蹈，一連唱出「在水一方」、「春在歲歲年年」、「星願」三首歌。音樂剛停落，「我ㄟ阿君啊，何時再回來。」短短一句台詞，映照了台灣七、八○年代出外人追求夢想的甘苦，如此才有機會讀懂，鄧麗君的歌為何總是能撫慰人心。

由金曲獎得主編曲家李哲藝親自操刀，重新提取出鄧麗君歌中的情感，用現今世代的新觀點，對金曲再次回顧與重新詮釋。李哲藝首先必須面對鄧麗君歌曲裡「輕柔」的制約，「音樂劇不能讓觀眾從頭聽到尾，都泡在相同的狀態裡。」特意安排四名男生演唱「何日君再來」傾訴相思；再者，要如何讓家喻戶曉的歌曲，不能相似，又不能刻意劃清界線，也是一大挑戰，巧妙將「償還」改編成探戈曲風，強烈的節奏提高戲劇張力，李哲藝以多年來在戲劇音樂設計的專業，提供了演員載歌載舞的空間，也讓觀眾入耳入心又上口。現場樂隊編制以五名弦樂手搭配豎琴及打擊樂，李哲藝表示：「這次很特別的是，邀請到的都是一線音樂家，希望藉由高規格的演奏，讓這齣音樂劇的音樂質感提升到最高。」

演員陣容超強，則是《何日君再來》必看的主因，被譽為音樂劇「鄧麗君」的鍾筱丹，以天涯歌女之態登場，「甜蜜蜜」唱出自己的願夢：「我就要好好唱歌，讓大家的心頭都甜蜜蜜」；超級星光大道出身的舞思愛出演離鄉背井的原住民女孩，「原鄉情濃」讓她的歌唱才華有如虎添翼的本色加持；舞台劇女伶余子嫣搖身成為千金小姐，一首「小城故事」唱出繾綣心事，更是讓人驚豔。

《何日君再來》音樂劇，用鄧麗君的經典歌曲勾魂，但要串連成有主題，亦有共鳴的戲劇場景，唯有返回出外人打拚生活的年代，才能產生更濃烈的效果，導演謝淑靖以新北市作為追逐夢想的故事背影，帶出三對男女的愛戀夢想，對於故事發源背景極為考究，將七○年代「客廳即工廠」的家庭代工聖誕燈泡融入劇情，勾起不少人的回憶，為鄧麗君當紅的那個年代進行寫真，相當程度滿足了觀眾的耳朵與心靈。

緊接著強打音樂劇，是獲得第18屆「韓國音樂劇大賞」最佳音樂劇、最佳導演獎的《王世子失蹤事件》，故事發生在朝鮮時代，謐靜的深宮，被一聲「王世子失蹤了！」的吶喊，掀起波瀾。出現在劇名中的「王世子」，從頭到尾都不見蹤影，反倒是四周急得團團轉的小人物們成了正角，帶觀眾一起攪進了宮廷謎團之中，編導以出其不意的倒帶手法，穿梭過去現在未來；幾乎空空如也的台上，有著令人驚艷的寫意表演，將於9月14日到9月16日登場，是不容錯過的優質作品。

最夯影集式音樂劇 《不讀書俱樂部EP. 2》

於9月21日至9月23日壓軸登場的是，深受觀眾喜愛的影集式喜劇作品《不讀書俱樂部EP.2》，彩排記者會現場上演爆笑橋段「海哥的遊戲」，改邪歸正的痞子警察「若凡」對拜金女「雨拉」的窮追猛打，夾雜兄妹擂台，帶著「日常口語感」流轉於旋律與說話間的歌唱方式，是一大亮點。

《不讀書俱樂部》是台灣首部受到韓國大邱國際音樂劇節邀演的作品，並榮獲「評審委員特別獎」，在韓國吸引近千名的觀眾進場觀賞，韓國主流媒體中央日報盛讚：「從來沒看過那麼好看又不可思議的音樂劇。」

第一集聚焦在主角午吉因為戀情失敗而一蹶不振，飾演午吉的周定緯還記得看到劇本時心想：「天啊，這台詞多到我花一輩子的時間也背不起來吧。」直到花時間進入角色，才發現這根本就是失戀男子的無病呻吟，他也表示：「當一名音樂劇的演員是件很有挑戰性的事情，當歌手的時候，我只需當周定緯，當演員時，要演別人很困難，從了解角色背景到生活習慣，每參與一次製作都是砍掉重練。」第二集的主線則放在書店班底的痞子警察追求美人鬧出的笑料之上，同時也將第一集的故事越挖越深、越鋪陳越糾結，絕對是今年音樂劇舞台上不可錯過的臺灣之光。

另「2018新北市原創音樂劇節」以在地元素結合國際交流，策畫韓國音樂劇論壇及製作工作坊兩場活動，分享音樂劇製作過程及演出規劃、觀眾培養、政府支援等主題，以對話和學習開啟深度交流。兩廳院售票系統全面啟售，套票詳情請上新北市原創音樂劇節官網。

(中時電子報)