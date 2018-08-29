課綱審查大延遲 出版社浮躁焦慮

2018年08月29日 15:48 旺報 簡立欣

課綱審查大延遲，有業內人士表示，由於不知道新課綱的編書方向，社會領域課綱更是爭議太大，現在所有教科書出版社都很浮躁、焦慮：編輯焦頭爛額、天天加班，負責後端行銷的企畫也無能為力，「產品都沒個影，怎麼推銷？」痛罵蔡政府不能因為要選舉，就把新課綱倉促推上路。

另史記出版社董事長鄭旗生表示，才不會照教育部的課綱去編歷史課本，他就等著教育部來找碴，也歡迎同業跟進一起對抗教育部。上述兩人都參與「反去中歷史課綱」連署。

一位教科書企畫表示，12年國教新課綱還沒審完，明年9月就要上路，現在幾乎每家出版社都像無頭蒼蠅，尤其社會領域的編輯更是焦慮爆表。

教科書製作過程各方面連動：編輯和作者負責「生產」作品，企畫則負責抓出產品的特色加以行銷、推廣。這位企畫表示，下學期是重要選書期，照時程來說，明年1月一定要看到108課綱的課本，而且是已經審完的、完全不能再更動的，明年2月到7月則是宣傳期。

但現在各科編撰進度差太多，有些科目的企畫早在去年底已和作者及編輯開過會，但像是社會科卻是近日才確定課綱，而且爭議又這麼大，架構都還沒訂，作者也不知道怎麼寫。

「我們企畫的工作就是『打書』，現在產品根本沒個影，是叫我們怎麼賣書？」這位企畫氣憤地說，教科書的市占率可能會因為新課綱的實施而重洗版圖，而且教育部規定若教科書有問題，一年只能修改一個年級，若要大修（例如老師認為高三課程應該放在高一），只能等待下一次修課綱，這也就是為什麼108課綱這麼重要。現在蔡政府卻因為自己要選舉，就把草率粗糙的新課綱推上路。

也是教科書出版商之一的史記出版社董事長鄭旗生也參與連署。他對本報表示，自己的動機很簡單，只是希望回復到正常歷史，每個人都有祖先，中華民國有傳承，不能把五千年歷史的中國文化全部砍掉。

鄭旗生說，5月已拿到教育部給的課綱草案，但鄭旗生表示「才不會聽教育部的」，這根本是一份不正義的課綱，違反憲法158條「教育文化，應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能」，他會編他認為對的教科書，如果教育部不認同，要開評議委員會來評書，他再據此來提出各種申覆，例如向監察院抗告教育部瀆職，向行政法庭告教育部違憲。

鄭旗生說，他無法約束同業做法，相信有幾家抱執政者大腿的出版社肯定已經編完，但也有幾家有風骨的出版社不見得會跟進；若同業願意跟他一起反抗教育部，他會非常歡迎。

(旺報 )