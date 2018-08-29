拒絕再變沉海里 布袋鎮岑海里民抗議港務局

一早布袋鎮岑海里當地下起大雨，仍上百位鄉親還是冒雨前往抗議現場，控訴港務局「生雞蛋無放雞屎有」、「壞厝邊滾蛋」。（張伊珊攝）

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張姓居民（右一）痛批，布袋鎮每逢大雨給人印象都是淹水，居民早已苦不堪言，全數家當泡在水中，損失難以估計，要求10萬元補償金不過分。（張伊珊攝）
台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄（右一），手拿布袋港周邊排水設施設計圖，向鄉親解釋目前發包工程。（張伊珊攝）

823豪雨造成嘉縣布袋鎮岑海里嚴重淹水，除時雨量逾百毫米外，不少里民直指，台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處多年未改善排水設施，29日上午多位里民集結抗議，拒絕「岑海里變沉海里」要求港務局自北堤倒南堤建設5尺高堤防，以及賠償受災戶每戶10萬元等，同時限期7天內予以答覆，否則不排除進行更大抗爭。

儘管一早岑海里當地下起大雨，上百位鄉親還是冒雨前往抗議現場，控訴港務局「生雞蛋無放雞屎有」、「壞厝邊滾蛋」，林姓民眾表示，23日當天雨勢雖大，但一開始也不至於淹水，直至下午4、5點，累積在港務局內的大水，瞬間宣洩至民宅，加上港務局地勢較高，簡直「有如瀑布」。

張姓居民痛批，布袋鎮每逢大雨給人印象都是淹水，居民早已苦不堪言，全數家當泡在水中，損失難以估計，不僅「買地送屋」沒人要，房價直直落，親鄉也不願後代繼續在這裡生活，日後若想發展觀光產業，形象早已大受影響，認為港務局改善排水是基本，同時應給予受災戶10萬元賠償金，儘管仍不足民眾財產損失，但至少要展現誠意。

蕭姓民眾批評，港務局在北堤花大錢進行整治，卻讓南堤居民飽受淹水之苦，僅以太空包防止洪水來襲，根本毫無誠意，要求港務局從北堤至南堤，完成5尺高的水泥擋土牆，並在擋土牆前設計截水溝，預防再次淹水；翁姓居民則提出，建立地方回饋金制度，怒嗆實在「不想再淹了」，沒道理港務局一直「起大厝」，卻反淹民宅；抗議協調場面幾度緊張，為維持現場秩序，布袋警分局不敢大意，出動大批警力支援。

(中時 )

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