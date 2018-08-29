利用學生救國旅？教團：每學期花2天1夜挽救台灣旅遊

2018年08月29日 15:49 旺報 簡立欣

全國教育產業總工會29日發布「治國經濟無著，利用學生救國旅？」新聞稿，質問蔡政府為何之前才在得意台灣觀光產業市場多元發展，非陸客大幅成長，現在又讓學生每學期都花2天1夜的時間挽救台灣旅遊？請政府好好提升國內經濟，降低兩岸對立氣氛，突破外交窘境，重視文化內涵，才是提昇國內旅遊的根本辦法。

新聞稿引述媒體報導：「交通部與教育部將首次合作透過戶外教學擴大國旅，未來戶外教學將從每年一次，調整為每學期一次，並以2天1夜為目標，目標是從明年2月起試辦，教育部也預計要將戶外教學納入新課綱，即影響全台三千多所中小學，約180萬名學生。」但諷刺的是，7月13日政府才在媒體上發布新聞稿得意宣揚台灣觀光產業市場呈現更健康及多元的發展，來自新南向、韓國、歐美等非陸客大幅成長，蔡政府上任以來已成長175萬。不僅如此，因為他們消費力驚人，所以旅遊產值不但沒降，反而還成長1.2%。

全教產質疑，假如旅遊市場如此健康，產值又如此成長，那又何以要讓學生在每學期都要花2天1夜的時間挽救台灣旅遊？學生沒有經濟能力，每個學期的戶外教學要花費的就是父母的薪水。另外，「戶外教學」不以自然景觀為主，而是以遊樂園、觀光工廠為主，甚至與某些旅行社「配合」，這是否有圖利廠商之嫌？

全教產並指出，政府是否考慮過城鄉差距及學生社經背景差異，身處在台東花蓮，甚至澎湖金門的學生要辦2天1夜的戶外教學，其所費經費一定比在西部學生更多；而社經背景較弱勢的學生，可能連學費餐費都得仰賴補助，每個學期再多旅遊經費是否妥當？而學校教師人力調配是否足夠？學生戶外教學，每個班級由一名導師48小時陪伴整班同學，老師本身的課務如何處理？沒有參加戶外教學的學生其受教權又有誰來負責？

全教產表示，如今教育部在交通部觀光局的指示之下，公開宣示將用全國中小學生來拯救國旅，是否站在學生與家長、老師的立場悍衛教育原則？而一面誇耀台灣旅遊成長，另一面偷偷叫學生來救國旅，到底哪一個才是真的？「請政府好好提升國內經濟，降低兩岸對立氣氛，突破外交窘境，重視文化內涵，才是提昇國內旅遊的根本辦法。」

(旺報 )