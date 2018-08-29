桃園》陳學聖、鄭文燦登記 藍綠尬場熱鬧滾滾

2018年08月29日 16:05 中時 甘嘉雯

國民黨副主席曾永權（左）陪同陳學聖登記。（甘嘉雯攝）

國民黨桃園市長提名人陳學聖29日前往桃園市選委會登記。（甘嘉雯攝）

民進黨桃園市長參選人鄭文燦（中）尋求連任，29日登記參選。（甘嘉雯攝）

民進黨桃園市長參選人鄭文燦（中）尋求連任，29日登記參選。（甘嘉雯攝）

民進黨桃園市長參選人鄭文燦（中）尋求連任，29日登記參選。（甘嘉雯攝）

民進黨桃園市長參選人鄭文燦（中）尋求連任，29日登記參選。（甘嘉雯攝）

藍綠尬場！國民黨桃園市長參選人陳學聖與民進黨現任市長鄭文燦29日皆選在下午1點半左右到桃園市選委會登記參選，雙方陣仗龐大。陳學聖搶先到場，陳由副主席曾永權、多位中央民代、現任議員等百人陣仗完成登記，他一馬當先完成登記後表示，只要大家同心協力，相信國民黨一定會勝利，現在起就是桃園的轉捩點。隨後鄭文燦到場，兩人錯過見面機會，但支持者卻在場外隔空叫陣。

對於楊麗環再次宣布周五要登記，陳學聖笑了笑，「一直有溝通、不到最後關頭絕不放棄」，他說主席吳敦義來桃園開行動中常會，「會不會與楊見面？」陳學聖說，會盡全力將她留在國民黨繼續當立委。

至於鄭文燦同樣在黨籍中央及地方民代陪同下，以「桃園隊」要取得連任，他說選舉要建設不要吵架，要推動建設每人都可以享受，推動福利是沒有顏色，相較於國民黨一片藍旗，民進黨清一色全步穿「白色」T恤，他說，他選舉不會插旗掛牌，競選總部在倒數1個月才會成立。

(中時 )