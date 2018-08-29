台中登革熱疫情擴大了 已經超過新北市

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台中市本土登革熱疫情擴大，疾管署今日公布國內新增6例本土登革熱病例，分別為台中市5例、新北市1例，台中市個案數不斷攀升，累達25例，已經超過新北市疫情總數22例。疾管署表示，新增個案同樣都曾有開心農場活動史，不排除接下來幾日持續增加病例。

疾管署點名，台中市大里區的東昇里、祥興里、長榮里、西榮里、內新里、日新里等6里，是目前最危險的高風險區。疾管署副署長羅一鈞表示，目前台中在九月初即下周一前都還屬於第一波疫情，一旦下一波呈現倍數增加，或是新增感染熱點，即代表疫情失控。

台中市新增個案為4女1男，分別居住於大里區、太平區、東區與北區，年齡介於20多歲至80多歲，陸續於8月20日至24日發病後就醫，經檢驗確診為第一型登革熱；目前4人住院中、1人在家休養。

值得注意的是，其中3人發病前曾有開心農場或內新市場活動史，研判為開心農場相關群聚；另2人發病前雖未至開心農場或其周邊，但曾至鄰近開心農場的大里區祥興里和長榮里，疾管署亦不排除疫情已從農場擴散出去，但總體研判仍屬同一波疫情。

羅一鈞表示，台中市這一波引爆疫情的「開心農場」占地廣達4公頃，即便已緊急封園，但先前搜出的孳生源眾多，導致個案數仍持續攀升當中，衛生單位追蹤承租農場種菜的民眾多達232戶，不排除未來幾天仍會有新病例確診。

另外，新北市新增個案為新莊區豐年里60多歲女性，住家與瓊林里相關群聚個案的住家或活動地相近，8月26日發病，經就醫檢驗確診為第二型登革熱，目前住院中。

今年截至8月28日，國內共有53例登革熱本土病例，分別為台中市25例、新北市22例（均為新莊區）、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

(中時 )

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