降低免鑰匙系統汽車一氧化碳中毒 消保會研擬安全對策

友善列印
中時

美國5月發生13名汽車車主駕駛Keyless免鑰匙系統之汽車時，因未關閉引擎使其持續怠速，導致一氧化碳中毒的事件。且自2006年至今，因此類案件中毒死亡的人數高達28人、受傷人數有45人。行政院消保會今表示，為降低此類案件風險，日前已有召開會議，要求產業公會研擬相關安全對策，並將於9月與交通部及公會開會討論。

Keyless免鑰匙系統採用無線射頻識別技術，透過晶片鑰匙自動開關車門，當駕駛靠近時，車門就會自動打開；離開時門鎖就會鎖上，但是若駕駛離開車輛後未熄火，讓引擎不斷怠速而排出一氧化碳，就可能造成一氧化碳中毒的危險。

行政院消費者保護委員會督導組參議王淑慧表示，消保會在8月22日已先邀請國內4家龍頭汽車業者商討安全措施。4家車商汽車都會在駕駛人離開卻未熄火時，發出警示聲響，其中福特六和汽車設計在車輛發動30分鐘、無人踩踏油門煞車的情況下，會自動熄火。然而由於各家車商的汽車設計、功能與規格不盡相同，要求全部跟進此做法會比較困難。

王淑慧表示，消保會要求車商在交車時，若汽車是使用免鑰匙系統，務必向消費者多加宣導，令其有警覺心。而在標示警語部分，考慮到若在車內貼滿警語，可能會破壞美觀，因此還須請各公會商討其可行性。

消保會9月將再邀請交通部與產業公會開會討論，並要求交通部與車輛安全審驗中心注意國際是否有相關法令規範，若有則須與國際配合或同步。

王淑慧補充，台灣與美國的停車環境不太相同，台灣少有自家的車庫，大多是以停車場為主。若消費者是停在自家車庫或停車場的，可以考慮加裝一氧化碳偵測器，多加防範。

(中時 )

台中登革熱疫情擴大了 已經超過… 登革熱病例數冠全國 中市新增5例…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。