降低免鑰匙系統汽車一氧化碳中毒 消保會研擬安全對策

2018年08月29日 15:54 中時 李宜秦

美國5月發生13名汽車車主駕駛Keyless免鑰匙系統之汽車時，因未關閉引擎使其持續怠速，導致一氧化碳中毒的事件。且自2006年至今，因此類案件中毒死亡的人數高達28人、受傷人數有45人。行政院消保會今表示，為降低此類案件風險，日前已有召開會議，要求產業公會研擬相關安全對策，並將於9月與交通部及公會開會討論。

Keyless免鑰匙系統採用無線射頻識別技術，透過晶片鑰匙自動開關車門，當駕駛靠近時，車門就會自動打開；離開時門鎖就會鎖上，但是若駕駛離開車輛後未熄火，讓引擎不斷怠速而排出一氧化碳，就可能造成一氧化碳中毒的危險。

行政院消費者保護委員會督導組參議王淑慧表示，消保會在8月22日已先邀請國內4家龍頭汽車業者商討安全措施。4家車商汽車都會在駕駛人離開卻未熄火時，發出警示聲響，其中福特六和汽車設計在車輛發動30分鐘、無人踩踏油門煞車的情況下，會自動熄火。然而由於各家車商的汽車設計、功能與規格不盡相同，要求全部跟進此做法會比較困難。

王淑慧表示，消保會要求車商在交車時，若汽車是使用免鑰匙系統，務必向消費者多加宣導，令其有警覺心。而在標示警語部分，考慮到若在車內貼滿警語，可能會破壞美觀，因此還須請各公會商討其可行性。

消保會9月將再邀請交通部與產業公會開會討論，並要求交通部與車輛安全審驗中心注意國際是否有相關法令規範，若有則須與國際配合或同步。

王淑慧補充，台灣與美國的停車環境不太相同，台灣少有自家的車庫，大多是以停車場為主。若消費者是停在自家車庫或停車場的，可以考慮加裝一氧化碳偵測器，多加防範。

(中時 )