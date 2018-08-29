登革熱病例數冠全國 中市新增5例累計8日已25例

台中市登革熱疫情燒不停，為防止登革熱疫情大爆發，台中醫院進行急診大量傷患預演。（馮惠宜攝）

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台中醫院進行急診大量傷患預演。（馮惠宜攝）
台中醫院也購置登革熱快篩試劑，只要民眾於門急診就診有疑似病程、接觸和發燒徵狀，立即提供登革熱NS1試劑快篩。（馮惠宜攝）
台中醫院針對確診為登革熱患者也於病房設有住院專區照護。（馮惠宜攝）

登革熱疫情燒不停，台中市29日新增5例確診病例，累計8日內已爆出25例，成為全台病例數最高的地區；為預防疫情大爆發，衛福部台中醫院29日召開全院登革熱疫情整備應變會議，並完成急診大量傷患演練。

台中市登革熱疫情連日來不斷有新增病例，疾管署29日再公布中市新增4女1男確診，分別居住於大里區、太平區、東區與北區，年齡介於20多歲至80多歲，個案陸續於8月20日至24日發病後就醫，經檢驗確診為第一型登革熱；新增病例曾到過或居住在大里開心農場周邊研判是同一群聚感染，也使得中市29行政區已有7個行政區淪陷成為疫區。

有鑑於疫情不斷攀升，衛福部台中醫院29日召開全院登革熱疫情整備應變會議，會中決議，自即日起提供門急診登革熱快篩服務、急診設置發燒照護專區、確診病人照護專區，更邀請中國醫藥大學感染科醫師王任賢到院為醫護同仁進行登革熱疫情訓練，並完成急診大量傷患演練。

台中醫院感染科陳宗家主任表示，登革熱症狀為突發性高燒，伴隨著畏寒、頭痛、四肢酸痛、骨關節酸痛、肌肉痛、背痛、後眼窩痛、畏光、虛弱及全身倦怠等徵狀，呼籲民眾有類似症狀就要就醫。

另，台中醫院自即日起提供門急診登革熱試劑快篩服務，只要民眾於門急診就診有疑似病程、接觸和發燒徵狀，立即提供登革熱NS1試劑快篩。並且於急診室常態性設置發燒專區，提供專業、安全的照護環境．如診斷確診為登革熱患者，於病房設有住院專區照護。

邀請中國醫藥大學感染科王任賢醫師為全院醫護同仁進行登革熱疫情訓練，並於日前完成急診大量傷患演練，完成整備訓練工作。

(中時 )

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