咳嗽治不好 小心罹患「菜瓜布肺」

肺泡壁因纖維化而充滿疤痕，形成「菜瓜布肺」。 台灣胸腔暨重症加護醫學會提供

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中時
林周義

75歲的方先生飽受咳嗽之苦，但卻長期誤認為是心臟問題、支氣管炎而不以為意。直到4年前突然嘴唇發紫、呼吸困難，才發現罹患了特發性肺纖維化，俗稱「菜瓜布肺」，服藥後病情已穩定。台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲，民眾若出現喘、咳、累，或食慾不振、體重下降、杵狀指等症狀長達8周以上，需儘早至胸腔內科檢查。

台灣每10萬人中，約有6.4人罹患菜瓜布肺，台大醫院內科部教授王鶴健估計，目前國內約有1472名患者。全球患者的平均存活期為2至5年，與其他國家相比，台灣患者的存活期卻只有0.9年。振興醫院呼吸治療科主任陶啟偉表示，許多病人被診斷時都已屬疾病末期，因此死亡率偏高。

陶啟偉指出，菜瓜布肺在早期易被忽略，常見的症狀包括喘、咳、累。過往的研究也發掘出此疾病的危險因子，包括家族史、年齡在50歲以上、吸菸、胃食道逆流、環境暴露等。曾有理髮師前往就診，雖無家族史，也沒有抽煙習慣，但仍罹患菜瓜布肺。而菜瓜布肺患者當中，有5%的人早期不會出現症狀，導致延誤就醫。

陶啟偉表示，一般人20歲以後，肺活量會每年減少20至30毫升；菜瓜布肺患者則一年就減少200毫升，肺部很快就沒有彈性，進而引起呼吸困難。

個案方先生表示，以前工作忙，抽煙兇，曾經在辦公室一連抽了9根煙。今年2月病情急劇惡化，體重掉了15公斤，睡覺、洗澡都無法正常進行。轉診後停用類固醇，改服抑制纖維化的藥，目前咳嗽症狀已減輕，食慾也改善許多。

菜瓜布肺的藥物已在去年三月納入健保給付，王鶴健表示服用後可降低43%的死亡風險。他也提醒，在冬季，急性惡化的發生率和死亡率都較其他季節高，呼籲民眾儘早治療。

(中時 )

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