泰簽漲價打臉新南向？吳釗燮反駁：免簽政策很成功

2018年08月29日 16:11 中時 陳建瑜

對於泰國團辦簽證增加手續費470元，引發國內旅遊業者反彈，甚至沒有達到互惠，被認為打臉新南向政策。外交部長吳釗燮今反駁新南向倒退說法，並強調免簽政策非常成功；至於泰國簽證新措施，吳說，簽證費沒有增加，未來尋求對國人赴泰旅遊的實質協助。

泰國辦事處10月起將簽證業務交由私人委辦的簽證中心，並增加手續費470元，引發國內輿論關注。吳釗燮今出席活動時被媒體詢問時指出，有些人用新南向政策倒退形容，但泰國免簽實施後，去年東南亞來台觀光客成長將近三成，而從泰國來台觀光客增加近50％。

因此，吳說，原本的簽證政策的確非常成功，也受到很大的迴響。

吳釗燮強調，泰國政府所實行的新政策，簽證費並沒有增加，而是委外的手續費增加，外交部會配合包括觀光局在內的其他單位，一同協商，就國人赴泰旅遊的部分能夠有實質幫忙。

外交部隨後發布聲明指出，據瞭解，此一委外措施並非針對我國，泰國政府在俄羅斯、印度及孟加拉等國亦委由VFS Global受理泰簽申請。

外交部強調，一般旅客傾向選擇前往入出境便利，消費較為廉宜之國家或地區旅遊，此為觀光產業之市場機制。各國有權依據其觀光產業發展，調整對外簽證政策，我方尊重泰國政府決定。

泰國駐台辦事處稍早表示，若民眾個人前往泰辦事處申請泰簽，費用維持1200元，並不受名額限制；若民眾個人前往泰辦委外的簽證中心辦理，則不用排隊，費用則是1200加上手續費470元；另外，若民眾個人透過旅行社代辦泰簽，則旅行社無須赴簽證中心，而是直接交由泰辦辦理，費用維持1200元。

至於旅行社向民眾如何收取代辦費，泰辦處則不介入。

(中時 )