公投連署收盤前最後盤點 東奧正名、反同婚拚成案

2020東京奧運台灣正名公投力拚本周達標。（資料照）

友善列印
中時電子報
編輯/、財訊雙週刊 文/邵常平、邱奕嵩

24萬突破、最後衝刺！」8月20日，2020東京奧運台灣正名後援會發出告急訴求，因為距離8月底公投連署截止日不到2週，離連署門檻人數還差4萬人，後援會希望在最後關頭催出人氣，趕上年底大選舉行公投。

北京以「東奧正名公投」之名打壓台灣主辦東亞青運後，東奧正名公投連署熱度升高，原本8月初才剛突破10萬人的連署，到2星期之後立馬翻倍以上，很有機會一舉叩關成功。

公投元年提案滿天飛

國民黨3提案進入攤牌階段

不只東奧正名連署，幾項「反同婚」的公投提案，在教會系統動員下，連署人數皆超過25萬人，也可望順利成案；而由性別平等工作者苗博雅所提「婚姻平權公投」與核能流言終結者創辦人黃士修所提「以核養綠公投」，要趕上年底公投列車，還得再加把勁。

去年底《公投法》修法，大幅降低提案及連署門檻，解開「鳥籠公投」的枷鎖，今年可以說是「公投元年」。根據統計，中選會共受理37項公投提案，其中18案提案領銜人已領取連署人名冊，進入第2階段連署。也就是說，至少有一半以上的公投提案，並未進入連署程序，可說是已經「死在沙灘上」。

未進入連署的提案中，有9案因未限期補正或違反相關法規而遭駁回，包括行政院前院長陳冲所提的「負數票公投」、前立委邱毅及蔡正元所提的反年改公投、法稅改革聯盟吳景欽提案的「還稅於民公投」等。

而前一陣子鬧得沸沸揚揚的《勞基法》修法爭議，僅有勞權公投聯盟發動「19天國假公投」仍持續造勢催票，其餘提案已靜悄悄，沒有明顯進展。中選會官網更顯示，立委黃國昌所提的廢止《勞基法》相關條文的公投案，已視為放棄連署。

畢竟，連署門檻人數要超過28萬，並不是件容易的事；而且更重要的是，雖然有6個月的法定連署時間，但為了與大選合併以提高投票率，提案人最遲要在8月底提交連署人名冊，才可能趕上年底大選。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)

文章來源：北京炒熱正名公投 無心還是有意？

文章來源：周奕成：修憲啟動國家長遠發展

文章來源：楊森：中國的下一個40年

文章來源：強人洪森掃蕩政敵 柬埔寨大權一把抓

文章來源：北京政局湧暗潮 習近平怎麼了？

泰簽漲價打臉新南向？吳釗燮反駁… 桃園》吳敦義送陳學聖羽扇 要他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。