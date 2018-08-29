公投連署收盤前最後盤點 東奧正名、反同婚拚成案

2018年08月29日 21:54 中時電子報 吳美觀 、財訊雙週刊 文/邵常平、邱奕嵩 編輯/、財訊雙週刊 文/邵常平、邱奕嵩

24萬突破、最後衝刺！」8月20日，2020東京奧運台灣正名後援會發出告急訴求，因為距離8月底公投連署截止日不到2週，離連署門檻人數還差4萬人，後援會希望在最後關頭催出人氣，趕上年底大選舉行公投。

北京以「東奧正名公投」之名打壓台灣主辦東亞青運後，東奧正名公投連署熱度升高，原本8月初才剛突破10萬人的連署，到2星期之後立馬翻倍以上，很有機會一舉叩關成功。

公投元年提案滿天飛

國民黨3提案進入攤牌階段

不只東奧正名連署，幾項「反同婚」的公投提案，在教會系統動員下，連署人數皆超過25萬人，也可望順利成案；而由性別平等工作者苗博雅所提「婚姻平權公投」與核能流言終結者創辦人黃士修所提「以核養綠公投」，要趕上年底公投列車，還得再加把勁。

去年底《公投法》修法，大幅降低提案及連署門檻，解開「鳥籠公投」的枷鎖，今年可以說是「公投元年」。根據統計，中選會共受理37項公投提案，其中18案提案領銜人已領取連署人名冊，進入第2階段連署。也就是說，至少有一半以上的公投提案，並未進入連署程序，可說是已經「死在沙灘上」。

未進入連署的提案中，有9案因未限期補正或違反相關法規而遭駁回，包括行政院前院長陳冲所提的「負數票公投」、前立委邱毅及蔡正元所提的反年改公投、法稅改革聯盟吳景欽提案的「還稅於民公投」等。

而前一陣子鬧得沸沸揚揚的《勞基法》修法爭議，僅有勞權公投聯盟發動「19天國假公投」仍持續造勢催票，其餘提案已靜悄悄，沒有明顯進展。中選會官網更顯示，立委黃國昌所提的廢止《勞基法》相關條文的公投案，已視為放棄連署。

畢竟，連署門檻人數要超過28萬，並不是件容易的事；而且更重要的是，雖然有6個月的法定連署時間，但為了與大選合併以提高投票率，提案人最遲要在8月底提交連署人名冊，才可能趕上年底大選。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)