找到邱議瑩了！謝寒冰揭曉答案諷：不愧屏東無影腳

立委邱議瑩（右）曾踹破法務部長曾勇夫的辦公室大門。（本報資料照片,劉宗龍攝）

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中時電子報
／綜合報導

2009年八八風災時，時任行政院秘書長薛香川陪岳父吃飯，當時民進黨立法委員邱議瑩轟「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶」；這次南台灣淹大水，副總統陳建仁到金門旅遊，卻未見邱議瑩出聲。對此，名嘴謝寒冰說邱跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了，他諷刺「不愧屏東無影腳！」

回顧2009年八八風災，薛香川被爆當天陪岳父吃飯，其中薛稱「父親節去外面吃個飯，很過分嗎？」這句話引起爭議。當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託水災耶」，並說她氣到快中風。

由於南台灣近日大淹水，全國各地忙救災，陳建仁卻在24日帶著全家人到金門度假，玩遍大小金門各景點。陳建仁隨後對其行為造成國人觀感不佳表示相當過意不去，並向國人致歉。

對此，近日來許多網友都在尋找邱議瑩，說這次怎不見邱議瑩出聲？也有人酸「還有心情去金門旅遊，拜託，水災欸」、「拜託，人家台灣價值欸」、「那些災民只是錄影帶啦」。也有許多網友到邱議瑩臉書底下留言，並狂用「拜託水災欸」五字洗版。

謝寒冰稍早在臉書表示，他正納悶這兩天邱議瑩大委員怎麼沒有出來嗆聲，原來罵完韓國瑜後，邱委員就跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了。「來無影去無蹤、果然不愧屏東無影腳！」

(中時電子報)

文章來源：謝寒冰粉絲團臉書

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