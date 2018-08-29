金門出現水龍捲 2004年以來首見

2018年08月29日 16:05 中時 李金生

廈門上空的對流包帶來劇烈大氣對流，形成罕見的水龍捲現象。（民眾提供）

金門氣象站主任曹嘉宏說明「水龍捲」形成的原因，強調這是2004年建置以來的首次出現。（李金生攝）

金門氣象站主任曹嘉宏分析，這波雨勢將在今天以後明顯緩和。（李金生攝）

金門古崗外海今（29）日出現水龍捲，難得一見的海上「異象」被民眾用手機金門古崗外海今（29）日出現水龍捲全程錄下來，轉貼在社群網站上瘋傳。金門氣象站主任曹嘉宏表示，這是該站2004年建置以來，首次出現的水龍捲紀錄，原因是強烈西南氣流來到，大氣劇烈擾動形成海上「龍捲風」現象。

這道水龍捲是在上午10時許騰空出現，時間持續20分鐘左右，金門航空站消防班幹員發現後，趕緊用手機拍下上網，短短1小時就有千餘人分享。不少旅台鄉親也加入討論，有人認為天有「異象」，恐怕與極端氣候有關；也有人說這是民俗「鼠尾風」，通常會帶來相當大的破壞力，不是甚麼好徵兆。

金門氣象站主任曹嘉宏說，連日來金門受到西南氣流影響，上午9時30分在廈門上空出現強烈對流包，帶來劇烈大氣對流，所以形成這個罕見的水龍捲現象。

曹嘉宏表示，強烈的西南氣流掠過台灣上空，迎風面山脈多，降雨也多；金門則地屬邊緣，水氣累積較少，降水也少。今天金門仍可能出現大雨，預期這波雨勢也將在今天以後明顯緩和。

(中時 )