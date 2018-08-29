柯建銘：立院新會期 在野治水口水 會正面迎戰

2018年08月29日 16:04 中時電子報 曾薏蘋

民進黨今中常會，臨時取消縣市長政績報告，以水災、救災為主；民進黨發言人吳思瑤轉述；黨團總召柯建銘表示，新會期開始，這次水災延伸的治水，國民黨口水不斷，會正面迎戰，並要全力來捍衛治水預算。

吳思瑤轉述，柯建銘在會中報告，行政院已經加速跟立院黨團來處理一些優先法案，目前優先法案有117個，組織改造就有44案，後續還要做精練跟討論，所以務必把優先法案順序與行政部門、立院黨團溝通。

柯建銘也說，新會期開始，這次水災延伸的治水，國民黨口水不斷，會正面迎戰，對於治水民進黨政府過去投入的治水經費，前瞻水資源計畫，還是有必要性，會用有正面論述，正面迎戰的態度，因應在野黨可能對這方面的攻擊。

吳思瑤解釋，至於正面迎戰就是，因為政府都肯定，過去的治水，不管是過去的八年8百億、六年6百億、前瞻第一期，還有現在要審的前瞻第二期的593億的水環境預算，都要強化治理治水對極端氣候下，台灣要面臨的生態衝擊及瞬間降雨量，就是要全力來捍衛治水預算，必須說明過去的治水計畫有其功效及必要。

吳思瑤說，今會中討論，救災為先；中常委立委王定宇說，就他觀察，確實有看到救災的效率，這次真的是瞬間積水造成淹水，反觀退水跟防災效能，還是可以好好論述這次災情，要清楚說明，否則現在有很多攻擊，說積水不退，該好好說明面臨極端氣候下，這次的瞬間降雨量，例如淹水區域、面積，積水處或退水時間，建議清楚說明，方便說正向的論述。

王定宇說，他接觸的區域中，過去淹水的區域，這次反而沒有淹，反觀過去沒有淹水，這次淹了，所以應該有一些治水效應要說明清楚；一些積水嚴重處，確實是導因雨量的比較，這次許多區域的雨量，確實高於八八風災、颱風的雨量，還是檢討在這些科學分析下，未來要強化的論述，但最重要的還是要防災。

(中時電子報)