2020卡位開始了？ 陳建仁遊金門曝光傳出陰謀論

2018年08月29日 16:16 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

副總統陳建仁不去823紀念日，於水災期間出遊金門被踢爆後，總統府雖第一時間道歉，仍難止息各方強大批評聲浪，甚至傳出他2020年機會渺茫。媒體觀察，呂秀蓮8月24日已透露陳有私人行程到金門，但在南台灣遭暴雨重擊之際，府方卻讓他休好休滿，令外界懷疑，是否黨內有人趁機逼退他？部署副手卡位大局？

港媒中評社報導，這次南台灣淹大水，暴露出民進黨領導失格失言的風波，蔡英文裝甲車勘災、賴清德淹水上帝說、陳菊坐鎮南台灣防災破壞體制，總統府可謂全力護航澄清，唯獨對陳建仁趁災出遊闖下的禍，雖很決證實並道歉，捍衛力度顯然有別。兩相比對下，難免令人覺得陳建仁在黨內的孤立無援。

陳建仁出遊金門之事27日才被踢爆，其實前副總統呂秀蓮8月24日即稱，他到金門有私人行程。媒體不解，以府方政治敏感度，在南台灣淹水之際，怎可能讓陳建仁還連續三天把行程走完，為何不緊急要求陳建仁暫停行程，還讓陳把三天行程走完呢？

府方態度不要不緊，陳建仁出遊事件曝光後，黨內馬上傳出陳不會在2020大選繼續擔任副手的消息，外界因此揣測，黨內是否趁機逼退陳建仁？還順道將年金改革的問題也推給他，顯然民進黨2020大選大位爭奪已經開始了。

(中時電子報)