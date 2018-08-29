台中》球評許維智、林學冠強棒出擊 拚議會紅不讓

知名球評許維智（右）與林學冠攜手參選，兩人擺脫藍綠，跳開政黨惡鬥，組成「理性的力量」。（盧金足攝）

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許維智（右）表示，「台中市議會不應該只有藍、綠兩黨」，還應該給「理性席次」的空間。（盧金足攝）
林學冠（左）強調，「理性的力量」脫掉藍綠包袱，做對的事，從理性出發，不考量藍綠政黨利益，只在乎民眾福利。（盧金足攝）

台中市議員選舉登記進入第三天，拚連任的台中市長林佳龍委由民進黨台中市黨部主委何明杰代為登記，市議會參選人看好29日黃道吉日，台中州廳廣場藍綠大拚場外，知名球評許維智與媽媽、姊姊都曾擔任台中市議員的林學冠接棒參選，兩人擺脫藍綠，跳開政黨惡鬥，組成「理性的力量」，聯袂登記參選，揮舞球棒象徵選舉揮出全壘打，進軍市議會。

許維智長年來推廣運動，也關切時事，他強調藍、綠惡鬥人民都看膩了，所以與林學冠攜手組成「理性的力量」站出來，他強調政治是眾人關心的事，素人也可站出來為民喉舌。

「台中市議會不應該只有藍、綠兩黨」，許維智說，還應該給「理性席次」的空間，站在人民這一邊，而非只圖政黨立場，要以理性的力量改變市議會生態。

投入東南區參選的林學冠，來自政治世家，媽媽與姊姊都當過市議員，一人當選全家服務，媽媽林張久美、姊姊林珮涵今天也陪同他登記，期許以「理性的力量」揮棒出擊，成功上壘，為東南區的美好未來打出一記全壘打。

林學冠強調，「理性的力量」是城市進步的力量，台中市議會需要一股「理性的力量」，「理性」是議會正確的問政態度，請大家支持，給我們「力量」，「理性的力量」脫掉藍綠包袱，做對的事，從理性出發，不考量藍綠政黨利益，只在乎民眾福利。

(中時 )

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